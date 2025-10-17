Diego Rebagliati dio su análisis sobre la posibilidad de que Universitario sea campeón frente a Sporting Cristal. Foto: composición LR/Los Reba/Liga 1

Diego Rebagliati dio su análisis sobre la posibilidad de que Universitario sea campeón frente a Sporting Cristal. Foto: composición LR/Los Reba/Liga 1

Diego Rebagliati habló sobre la posibilidad de que Universitario de Deportes se corone con el tricampeonato frente a Sporting Cristal, recordando cuando la 'U' fue campeón en Matute frente a Alianza Lima, y les apagaron las luces al finalizar los 90 minutos.

Durante la conversación, señaló cómo debería reaccionar el club rimense en esa situación, indicando que no se deberían apagar las luces ni hacer esas cosas, siguiendo la opinión de su hijo Rodrigo Rebagliati, quien comentó que si la 'U' gana el partido, debe dar la vuelta y dejarlos celebrar.

Diego Rebagliati sobre la posibilidad de que Universitario sea campeón frente a Sporting Cristal

Durante la conversación, su hijo, Rodrigo Rebagliati, explicó que está a favor de que, si Universitario gana frente a Sporting Cristal, el club deba permitir celebrar como corresponde.

Rodrigo Rebagliati: "Yo siempre estoy a favor de que, si la 'U' sale campeón y quieren interrumpir prendiendo los aspersores o poniendo policía para que no den la vuelta. Si la 'U' gana el partido, que den la vuelta lo más tranquilo que pueda y que celebren lo que tengan que celebrar", explicó.

Diego Rebagliati: "Sí, nada de apagar las luces ni hacer c****", complementó el exjugador de Sporting Cristal, esperando que el club al que vistió no cometa este tipo de errores.

¿Universitario puede ser tricampeón ante Sporting Cristal?

Con 15 puntos aún en juego, Universitario podría lograr el tricampeonato frente a Sporting Cristal, aunque esto dependerá de una serie de resultados.

Universitario debe ganar sus próximos 2 partidos (Ayacucho FC y Sporting Cristal) y que Cusco FC pierda ante Cienciano.

De producirse este escenario, el elenco estudiantil será inalcanzable para el conjunto imperial y sus más cercanos perseguidores a falta de 3 fechas para culminar el Clausura.

¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal?

El partido entre la U y Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Clausura, tendrá lugar el próximo jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.