HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     
Fútbol Peruano

Diego Rebagliati sobre cómo debería reaccionar Sporting Cristal si Universitario sale campeón: "Nada de apagar las luces ni esas c****"

Universitario podrá consagrarse tricampeón si le gana a Ayacucho FC y a Sporting Cristal, lo que lo coronaría campeón a falta de tres fechas para el final del Torneo Clausura.

Diego Rebagliati dio su análisis sobre la posibilidad de que Universitario sea campeón frente a Sporting Cristal. Foto: composición LR/Los Reba/Liga 1
Diego Rebagliati dio su análisis sobre la posibilidad de que Universitario sea campeón frente a Sporting Cristal. Foto: composición LR/Los Reba/Liga 1

Diego Rebagliati habló sobre la posibilidad de que Universitario de Deportes se corone con el tricampeonato frente a Sporting Cristal, recordando cuando la 'U' fue campeón en Matute frente a Alianza Lima, y les apagaron las luces al finalizar los 90 minutos.

Durante la conversación, señaló cómo debería reaccionar el club rimense en esa situación, indicando que no se deberían apagar las luces ni hacer esas cosas, siguiendo la opinión de su hijo Rodrigo Rebagliati, quien comentó que si la 'U' gana el partido, debe dar la vuelta y dejarlos celebrar.

PUEDES VER: Julio César Uribe le responde a administrador de Universitario tras crítica hacia su estadio: “Utilizar más la inteligencia, si es que la tenemos”

lr.pe

Diego Rebagliati sobre la posibilidad de que Universitario sea campeón frente a Sporting Cristal

Durante la conversación, su hijo, Rodrigo Rebagliati, explicó que está a favor de que, si Universitario gana frente a Sporting Cristal, el club deba permitir celebrar como corresponde.

Rodrigo Rebagliati: "Yo siempre estoy a favor de que, si la 'U' sale campeón y quieren interrumpir prendiendo los aspersores o poniendo policía para que no den la vuelta. Si la 'U' gana el partido, que den la vuelta lo más tranquilo que pueda y que celebren lo que tengan que celebrar", explicó.

Diego Rebagliati: "Sí, nada de apagar las luces ni hacer c****", complementó el exjugador de Sporting Cristal, esperando que el club al que vistió no cometa este tipo de errores.

¿Universitario puede ser tricampeón ante Sporting Cristal?

Con 15 puntos aún en juego, Universitario podría lograr el tricampeonato frente a Sporting Cristal, aunque esto dependerá de una serie de resultados.

  • Universitario debe ganar sus próximos 2 partidos (Ayacucho FC y Sporting Cristal) y que Cusco FC pierda ante Cienciano.

De producirse este escenario, el elenco estudiantil será inalcanzable para el conjunto imperial y sus más cercanos perseguidores a falta de 3 fechas para culminar el Clausura.

PUEDES VER: Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la 'rompió' en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal?

El partido entre la U y Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Clausura, tendrá lugar el próximo jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.

Notas relacionadas
Julio César Uribe le responde a administrador de Universitario tras crítica hacia su estadio: “Utilizar más la inteligencia, si es que la tenemos”

Julio César Uribe le responde a administrador de Universitario tras crítica hacia su estadio: “Utilizar más la inteligencia, si es que la tenemos”

LEER MÁS
Jairo Concha suena en Juventus: volante de Universitario se volvió tendencia en TikTok con la frase "No me dejen patear"

Jairo Concha suena en Juventus: volante de Universitario se volvió tendencia en TikTok con la frase "No me dejen patear"

LEER MÁS
Jorge Fossati volvió a cuestionar la programación de la Liga 1: "No nos gusta, Universitario va en desventaja"

Jorge Fossati volvió a cuestionar la programación de la Liga 1: "No nos gusta, Universitario va en desventaja"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Julio César Uribe le responde a administrador de Universitario tras crítica hacia su estadio: “Utilizar más la inteligencia, si es que la tenemos”

Julio César Uribe le responde a administrador de Universitario tras crítica hacia su estadio: “Utilizar más la inteligencia, si es que la tenemos”

LEER MÁS
Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la 'rompió' en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la 'rompió' en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

LEER MÁS
Eryc Castillo rompió su silencio sobre presunta agresión a su esposa: "Afecta mi imagen personal y mi entorno familiar"

Eryc Castillo rompió su silencio sobre presunta agresión a su esposa: "Afecta mi imagen personal y mi entorno familiar"

LEER MÁS
Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

LEER MÁS
Si la Liga 1 terminara hoy: ¿qué club sería el campeón, cuáles clasificarían a torneos internacionales y quiénes descenderían?

Si la Liga 1 terminara hoy: ¿qué club sería el campeón, cuáles clasificarían a torneos internacionales y quiénes descenderían?

LEER MÁS
Franco Navarro Jr. deja tajante respuesta sobre el millonario monto que costaría Luis Advíncula a Alianza Lima: "No es real"

Franco Navarro Jr. deja tajante respuesta sobre el millonario monto que costaría Luis Advíncula a Alianza Lima: "No es real"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Fútbol Peruano

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Matías Succar sueña con quedarse en Alianza Lima para el 2026: "Todavía no he podido demostrar mi máximo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025