Comenzó un nuevo año y junto a ello, las expectativas en cuanto al nuevo proceso de la Selección Peruana. Si bien, hasta el momento no hay algún anuncio de manera oficial, se sabe que desde la Federación Peruana de Fútbol, están ultimando detalles para la elección del nuevo técnico de la 'blanquirroja'. Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, comentó acerca de cómo están llevando este proceso.

En una entrevista con Campeonísimo, el exadministrador de la 'U' indicó que el análisis para la elección del nuevo entrenador ya culminó y que pronto habrán novedades. “Ya la etapa de hacer evaluación terminó, la elección de candidatos también", mencionó el director general de la FPF.

¿Cuándo se anunciará al nuevo técnico de la Selección Peruana?

Luego de haber sido consultado, el gerente deportivo de la 'Bicolor', indicó que ya tiene la fecha estimada para la presentación del nuevo DT de la 'blanquirroja'. Si bien, no ha brindado una fecha exacta, indicó que será en la primera semana de enero. "Hoy estoy en etapa de entrevistas donde ya he conversado con algunos y la primera semana de enero estamos prácticamente definiendo al comando técnico”, aseguró Ferrari.

No sólo se animó a hablar sobre la selección mayor, sino también de cómo se está trabajando en el área de menores, liderado por Manuel Barreto. "Ya se tiene un esquema con los comandos técnicos definidos. En la Sub-17 va a ser Renzo Revoredo el director técnico. El de la Sub-20 todavía no está, el de la Sub-15 tampoco está definido. Calculo que el entrenador de la 20 sea conversado con el comando técnico del primer equipo para que sea un acercamiento más directo y no se haga una isla”, mencionó.

¿Cuál será será el próximo rival de la Selección Peruana?

Si bien no se tiene confirmado a los próximos rivales de la selección peruana, se especula que para la próxima fecha FIFA, la 'Bicolor' enfrente a rivales europeos, como en algún momento se comentó. Previo a ello, deberá hacerse oficial la designación del nuevo comando técnico.