Deportes

Jorge Fossati volvió a cuestionar la programación de la Liga 1: "No nos gusta, Universitario va en desventaja"

El entrenador uruguayo, una vez más, cuestionó la programación de la Liga 1 pese a que se mantienen invictos y en la cima del Torne Clausura. La 'U' se acerca al histórico tricampeonato.

Jorge Fossati arremetió contra la programación de la Liga 1. Foto: Lr/Inka Digital
Jorge Fossati arremetió contra la programación de la Liga 1. Foto: Lr/Inka Digital

Universitario se alista para la última vuelta del Torneo Clausura 2025 con la ilusión de lograr el histórico tricampeonato. El conjunto de Jorge Fossati se mantiene invicto y en la cima de la tabla de posiciones con una buena diferencia sobre Alianza Lima. Sin embargo, el 'Nono' volvió a cuestionar la programación de la Liga 1 por los exigentes partidos que se le viene y los pocos días de descanso que tienen.

El bicampeón del fútbol peruano sueña con otro título, aunque siguen disconformes con el fixture parten como favoritos. Universitario jugará contra Ayacucho, luego disputará el partido pendiente ante Sporting Cristal y visitará Tarma en una fecha que será clave para el desenlace.

lr.pe

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la programación de la Liga 1?

"No nos gusta la programación comprendo que hay razones que exceden inclusive a la propia FPF, pero le das vueltas y al final te das cuenta que el equipo que siempre va en desventaja es la 'U'. Lo mismo nos pasó en la séptima y octava fecha y tampoco habían razones. Ahora jugamos el jueves cuando venimos de jugar el lunes y el rival jugó el domingo. Luego increíblemente otra vez jugamos domingo, con dos días y medio, con un viaje de por medio. Bueno, es lo que hay y vamos a ponerlo todo", afirmó Fossati en Inka Digital TV.

"Yo lo hubiera programado de otra forma sin darle ventaja a nadie, ya que respeto a todos. Además, ustedes saben que esa fecha FIFA se podía encarar solamente con jugadores del exterior para proteger la Liga 1. Lo dije hace tiempo con el objetivo de cuidar a los jugadores en plena finalización. Que tengamos que apretar la fecha por partidos amistoso, en este caso, me parece que no fue una buena decisión", sentenció el 'Nono' en zona mixta de Campo Mar.

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario y Sporting Cristal por Torneo Clausura?

Sporting Cristal decidió cambiar su sede para recibir a Universitario de Deportes. El equipo comandado por Paulo Autuori será local en el Estadio Nacional de Lima. El partido entre la U y Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, tendrá lugar el próximo jueves 23 de octubre.

