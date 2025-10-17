Alianza Lima no se hizo problemas y derrotó 2-1 a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules sumaron tres puntos clave para escalar hasta el tercer lugar de la tabla de posiciones. Por el momento, todo está tranquilo en La Victoria, pero hay un tema que le roba el sueño a todo hincha: la renovación de Néstor Gorosito. Hace algunas semanas se tenía claro que iba a continuar en el club íntimo; sin embargo, la eliminación de la Copa Sudamericana y la mala campaña en el campeonato local frenaron la extensión de su vínculo.

Hasta la fecha, se desconoce si el entrenador argentino se quedará en Alianza para el 2026. En medio de este contexto, su asistente técnico Gustavo Zapata dio algunos detalles sobre el futuro de Néstor Gorosito en la institución victoriana.

Asistente de Néstor Gorosito se pronuncia sobre su renovación con Alianza Lima

En conferencia de prensa, Zapata fue consultado sobre la renovación de Néstor Gorosito. Al respecto, señaló que conoce en qué etapa va este proceso. Sin embargo, aclaró que es un tema que no le compete responder a él, sino al DT o a los directivos de Alianza.

"Con respecto a la pregunta que me haces, ya me la habían hecho en otras conferencias anteriores. No recuerdo que solo faltaba la firma. Si dije que a esa pregunta, la respuesta te la puede dar y corresponde que te la de Franco Navarro o 'Pipo', cuando esté en su momento aquí", declaró.

"Yo como integrante del comando técnico, yo sé como está la situación porque estamos informados, porque estamos en contacto constantemente entre nosotros y con la dirigencia, pero creo que no soy la persona idónea para darte una respuesta concreta. Creo que cuando está 'Pipo' aquí o Franco, seguramente te aclararán tu respuesta", añadió.

¿Qué dijo dijo la directiva de Alianza Lima sobre la renovación de Néstor Gorosito?

Acabado el compromiso en Matute, Franco Navarro Jr. habló sobre la continuidad de Néstor Gorosito. El actual gerente deportivo de Alianza Lima aseguró que las negociaciones con el estratega argentino están encaminadas.

"Estamos muy avanzados con Néstor Gorosito y los próximos días puede haber novedades, pero va bien. Hay un acuerdo y estamos conformes ambas partes. Estamos en constante evaluación", dijo para L1 Max.