HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      
Deportes

Francisco Hervás vuelve a la Liga Peruana de Vóley con Universitario y podría destronar a Alianza Lima: "El proyecto me convenció"

El técnico español busca llevar a la 'U' a lo más alto tras su llegada, aunque reconoce el gran desafío que representa este proyecto con Alianza Lima como principal candidato en la Liga Nacional de Vóley.

Francisco Hervás rompió su silencio y habló sobre regreso a la LNSV. Foto: Lr/SFLP
Francisco Hervás rompió su silencio y habló sobre regreso a la LNSV. Foto: Lr/SFLP

Arrancó la cuenta regresiva para la nueva temporada de la Liga Nacional de Vóley. Diversos equipos se viene reforzando para destronar a Alianza Lima, aunque el rival que suena más fuerte para lograrlo es Universitario de Deportes. Justamente, la 'U' mejoró mucho en las últimas ediciones e incluso llegó a las semifinales. Sin embargo, carecían de experiencia en la zona técnica y más ofensiva.

Cuestionado por muchos y querido por pocos, en Ate, el español Francisco Hervás estampó su firma en el sexteto 'crema'. De este modo, el flamante entrenador buscará llevar a la 'U' a lo más alto pese a las criticas por su contratación. El reconocido estratega europeo quiere volver a la gloria como lo hizo con Regatas FC hace un par de años en la LNSV.

PUEDES VER: Jefferson Farfán y la sorprendente propuesta que le hizo a Gianluca Lapadula : "Si va a Alianza Lima, yo pongo de la mía"

lr.pe

¿Qué dijo Francisco Hervás sobre Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley 2025?

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo en Universitario, asumió la responsabilidad de encontrar al nuevo DT del equipo de vóley. Al comunicarse con Francisco Hervás para exponerle la visión y el plan deportivo del club, obtuvo una respuesta afirmativa de manera instantánea.

“Asumo el reto con mucha responsabilidad, porque he percibido con claridad que ese es el objetivo de la ‘U’, pero es también una de las cosas para animarme a volver a Perú fue este gran equipo. Es un lindo desafío. "En un momento estuve alejado de las canchas cuando volví a España a pasar un año con mi familia y reencontrarme con todo lo que dejé apartado por tantos años, pero el proyecto me convenció”, reveló Francisco Hervás en el podcast 'Se Formaron Las Parejas'.

PUEDES VER: Mauro Cantoro pide a Rodrigo Ureña de titular en el Universitario ante Sporting Cristal tras suspensión de 6 fechas: "Es mejor que Castillo"

lr.pe

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2025 con Universitario y Alianza Lima?

La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley se iniciará el sábado 25 de octubre, marcando el comienzo de una intensa competencia entre los 12 equipos que participan en esta edición del torneo. Todos ellos se preparan para desafiar al actual bicampeón, Alianza Lima, que intentará consolidar su dominio en el deporte buscando alcanzar el tricampeonato. La expectativa crece entre los aficionados, quienes aguardan con ansias el desarrollo de los encuentros y la lucha por la corona.

Notas relacionadas
Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

LEER MÁS
Cenaida Uribe adelanta un séptimo fichaje para Alianza Lima en Noche Blanquiazul de vóley: "Van a haber sorpresas"

Cenaida Uribe adelanta un séptimo fichaje para Alianza Lima en Noche Blanquiazul de vóley: "Van a haber sorpresas"

LEER MÁS
Cenaida Uribe confirma que Alianza Lima no se presentará al inicio de la Liga Peruana de Vóley: "No puedo, tengo mi 'Noche Blanquiazul'"

Cenaida Uribe confirma que Alianza Lima no se presentará al inicio de la Liga Peruana de Vóley: "No puedo, tengo mi 'Noche Blanquiazul'"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán y la sorprendente propuesta que le hizo a Gianluca Lapadula : "Si va a Alianza Lima, yo pongo de la mía"

Jefferson Farfán y la sorprendente propuesta que le hizo a Gianluca Lapadula : "Si va a Alianza Lima, yo pongo de la mía"

LEER MÁS
Ricardo Gareca sorprende al decir por qué nadie soporta a los futbolistas argentinos: "Solo los peruanos nos quieren"

Ricardo Gareca sorprende al decir por qué nadie soporta a los futbolistas argentinos: "Solo los peruanos nos quieren"

LEER MÁS
Adrián Ugarriza marcó el gol del triunfo para su equipo al último minuto, pero fue expulsado por celebrar quitándose la camiseta

Adrián Ugarriza marcó el gol del triunfo para su equipo al último minuto, pero fue expulsado por celebrar quitándose la camiseta

LEER MÁS
Argentina vs Marruecos: fecha, hora y canal de TV para ver la final del Mundial sub-20 2025

Argentina vs Marruecos: fecha, hora y canal de TV para ver la final del Mundial sub-20 2025

LEER MÁS
Reimond Manco aconseja a Piero Cari que "no se crea el bravo" y advierte que puede terminar como él: "Todavía no tienes éxito"

Reimond Manco aconseja a Piero Cari que "no se crea el bravo" y advierte que puede terminar como él: "Todavía no tienes éxito"

LEER MÁS
Asistente de Néstor Gorosito lanza intrigante respuesta sobre renovación del DT con Alianza Lima: "Yo sé cómo está la situación"

Asistente de Néstor Gorosito lanza intrigante respuesta sobre renovación del DT con Alianza Lima: "Yo sé cómo está la situación"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 18 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Señor de los Milagros EN VIVO: anda del Cristo Moreno llega a la plaza de Armas de Lima para homenaje

Precio del dólar en Perú HOY, sábado 18 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Deportes

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: horario y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Barcelona venció a Girona con gol agónico de Ronald Araújo y tomó el liderato de LaLiga

Jorge Fossati recupera a Horacio Calcaterra para la recta final del Torneo Clausura: ¿qué partidos podrá jugar con Universitario?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Gabinete de José Jerí: “El Minsa ha sido desordenado por motivos políticos de Alianza por el Progreso”

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025