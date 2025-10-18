Arrancó la cuenta regresiva para la nueva temporada de la Liga Nacional de Vóley. Diversos equipos se viene reforzando para destronar a Alianza Lima, aunque el rival que suena más fuerte para lograrlo es Universitario de Deportes. Justamente, la 'U' mejoró mucho en las últimas ediciones e incluso llegó a las semifinales. Sin embargo, carecían de experiencia en la zona técnica y más ofensiva.

Cuestionado por muchos y querido por pocos, en Ate, el español Francisco Hervás estampó su firma en el sexteto 'crema'. De este modo, el flamante entrenador buscará llevar a la 'U' a lo más alto pese a las criticas por su contratación. El reconocido estratega europeo quiere volver a la gloria como lo hizo con Regatas FC hace un par de años en la LNSV.

¿Qué dijo Francisco Hervás sobre Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley 2025?

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo en Universitario, asumió la responsabilidad de encontrar al nuevo DT del equipo de vóley. Al comunicarse con Francisco Hervás para exponerle la visión y el plan deportivo del club, obtuvo una respuesta afirmativa de manera instantánea.

“Asumo el reto con mucha responsabilidad, porque he percibido con claridad que ese es el objetivo de la ‘U’, pero es también una de las cosas para animarme a volver a Perú fue este gran equipo. Es un lindo desafío. "En un momento estuve alejado de las canchas cuando volví a España a pasar un año con mi familia y reencontrarme con todo lo que dejé apartado por tantos años, pero el proyecto me convenció”, reveló Francisco Hervás en el podcast 'Se Formaron Las Parejas'.

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2025 con Universitario y Alianza Lima?

La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley se iniciará el sábado 25 de octubre, marcando el comienzo de una intensa competencia entre los 12 equipos que participan en esta edición del torneo. Todos ellos se preparan para desafiar al actual bicampeón, Alianza Lima, que intentará consolidar su dominio en el deporte buscando alcanzar el tricampeonato. La expectativa crece entre los aficionados, quienes aguardan con ansias el desarrollo de los encuentros y la lucha por la corona.