Universitario se alista para la última vuelta del Torneo Clausura 2025. El bicampeón de la Liga 1 se mantiene en al cima de la tabla de posiciones e incluso contará con importantes regresos como la de Rodrigo Ureña y Horacio Calcaterra en la zona de volantes. Por este motivo, el exfutbolista Mauro Cantoro habló fuerte sobre el esperado retorno del '5' chileno en el once titular de Jorge Fossati.

El mediocampista chileno no fue convocado para el partido frente a Alianza Lima, pero se encontraba en la tribuna y decidió bajar al terreno de juego para cuestionar al árbitro. Como consecuencia de su comportamiento, recibió una sanción de seis fechas sin poder jugar la Liga 1.

¿Qué dijo Mauro Cantoro sobre el regreso de Rodrigo Ureña en Universitario?

Uno de los referentes de Universitario no pudo ocultar su emoción por la vuelta del experimentado volante chileno de 32 años e incluso lo comparó con Jesús Castillo en la zona de contención. "Ureña está entrenando normal, hace fútbol normal, hace todo normal. Él se ganó el derecho de que, luego de una suspensión de seis partidos, vuelva y juegue. Vuelve un jugador que va a mejorar al equipo. Ureña es mejor que Castillo".

No es un secreto del buen nivel que venía mostrando Rodrigo Ureña, aunque el 'Nono' se apoyó en Jesús Castillo para tapar esa ausencia en el 1-3-5-2 como '5'. Sin embargo, con el retorno del 'Pitbull, Fossati podría mandar a la banca de suplentes al exfutbolista de Sporting Cristal.

Fixture restante de Universitario en el Torneo Clausura

Universitario jugará tres partidos más en Lima y solo tendrá dos salidas a ciudades de altura. En la jornada 17, la 'U' descansará.

Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC | lunes 20 de octubre

Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | jueves 23 de octubre

Fecha 16: ADT vs Universitario | domingo 26 de octubre

Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso | pendiente de programación

Fecha 19: Los Chankas vs Universitario | pendiente de programación.

¿Qué necesita Universitario para proclamarse campeón?

Debido a la gran diferencia que le lleva a Cusco FC en la tabla de posiciones, al conjunto estudiantil le basta con ganar tres de sus cinco partidos restantes para, sin necesitar resultados de otros clubes, asegurar el título del Clausura y, por consiguiente, el tricampeonato nacional.

