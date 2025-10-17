Sporting Cristal vs Universitario en la Liga Femenina: fecha, hora y canal del partido por semifinales

Las rimenses no le ganan a Universitario desde la creación de la Liga Femenina, en el 2021. Foto: Sporting Cristal Femenino

Las rimenses no le ganan a Universitario desde la creación de la Liga Femenina, en el 2021. Foto: Sporting Cristal Femenino

Las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 empiezan este fin de semana. La llave más atractiva de esta instancia será la que protagonicen Sporting Cristal y Universitario de Deportes, clubes que llegaron a esta fase del certamen por distintas vías.

Mientras que la 'U' accedió de forma directa tras haber ocupado el segundo lugar en la tabla de posiciones de la etapa regular, la escuadra cervecera lo hizo luego de superar la ronda de cuartos de final, en la cual se impuso a Melgar por 3-1. Pese a la localía de las cerveceras, la ventaja es para el conjunto de Ate, al cual aún no han podido vencer desde la profesionalización del fútbol femenino, en el 2021.

PUEDES VER: Julio César Uribe revela que Sporting Cristal analiza jugar a doble hinchada contra Universitario

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Universitario por la Liga Femenina?

El partido de ida entre Sporting Cristal y Universitario por el Torneo Clausura femenino se jugará este domingo 19 de octubre, en el estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario por la Liga Femenina?

El duelo entre rimenses y estudiantiles empezará a partir de las 11.00 a. m. (misma hora en todo el territorio peruano).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Universitario por la Liga Femenina?

La transmisión del juego Cristal - 'U' estará a cargo de Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV). También se podrá ver por internet en la plataforma Movistar TV App.

Entradas para Sporting Cristal vs Universitario por la Liga Femenina

Las entradas para este compromiso están a la venta en la página web Joinnus a los siguientes precios. El club rimense anunció promociones especiales para la tribuna oriente con Yape y un 50% de descuento a los que compren boletos para el Cristal vs Universitario masculino por la Liga 1.