HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     
Deportes

Sporting Cristal vs Universitario en la Liga Femenina: fecha, hora y canal del partido por semifinales

El primer partido de la llave entre celestes y cremas, por el Torneo Clausura, se jugará en el estadio Alberto Gallardo. Las rimenses esperan hacerse fuertes en casa y dar el golpe.

Las rimenses no le ganan a Universitario desde la creación de la Liga Femenina, en el 2021. Foto: Sporting Cristal Femenino
Las rimenses no le ganan a Universitario desde la creación de la Liga Femenina, en el 2021. Foto: Sporting Cristal Femenino

Las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 empiezan este fin de semana. La llave más atractiva de esta instancia será la que protagonicen Sporting Cristal y Universitario de Deportes, clubes que llegaron a esta fase del certamen por distintas vías.

Mientras que la 'U' accedió de forma directa tras haber ocupado el segundo lugar en la tabla de posiciones de la etapa regular, la escuadra cervecera lo hizo luego de superar la ronda de cuartos de final, en la cual se impuso a Melgar por 3-1. Pese a la localía de las cerveceras, la ventaja es para el conjunto de Ate, al cual aún no han podido vencer desde la profesionalización del fútbol femenino, en el 2021.

PUEDES VER: Julio César Uribe revela que Sporting Cristal analiza jugar a doble hinchada contra Universitario

lr.pe

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Universitario por la Liga Femenina?

El partido de ida entre Sporting Cristal y Universitario por el Torneo Clausura femenino se jugará este domingo 19 de octubre, en el estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario por la Liga Femenina?

El duelo entre rimenses y estudiantiles empezará a partir de las 11.00 a. m. (misma hora en todo el territorio peruano).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Universitario por la Liga Femenina?

La transmisión del juego Cristal - 'U' estará a cargo de Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV). También se podrá ver por internet en la plataforma Movistar TV App.

PUEDES VER: Rebagliati sobre cómo debería reaccionar Cristal si Universitario sale campeón: 'Nada de apagar las luces ni esas coj***'

lr.pe

Entradas para Sporting Cristal vs Universitario por la Liga Femenina

Las entradas para este compromiso están a la venta en la página web Joinnus a los siguientes precios. El club rimense anunció promociones especiales para la tribuna oriente con Yape y un 50% de descuento a los que compren boletos para el Cristal vs Universitario masculino por la Liga 1.

  • Niños/adulto mayor: 5 soles
  • Oriente: 10 soles
  • Occidente lateral: 12 soles
  • Occidente butaca: 15 soles
  • Occidente VIP: 20 soles
  • Palco Platino: 25 soles
  • Estacionamiento: 30 soles
  • Occidente VIP + cochera: 45 soles
  • Palco Platino + cochera: 50 soles.
Notas relacionadas
Alianza Lima denuncia actos racistas contra jugadora en último partido por la Liga Femenina: "Iniciamos acciones federativa y legales"

Alianza Lima denuncia actos racistas contra jugadora en último partido por la Liga Femenina: "Iniciamos acciones federativa y legales"

LEER MÁS
Adriana Lúcar explotó contra el arbitraje tras derrota de Alianza Lima en la Liga Femenina: "¡Una vergüenza!"

Adriana Lúcar explotó contra el arbitraje tras derrota de Alianza Lima en la Liga Femenina: "¡Una vergüenza!"

LEER MÁS
Catalina Usme tajante tras derrota en clásico ante Alianza Lima y perder liderato de Liga Femenina: "Me voy feliz por lo que vivimos hoy"

Catalina Usme tajante tras derrota en clásico ante Alianza Lima y perder liderato de Liga Femenina: "Me voy feliz por lo que vivimos hoy"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Néstor Bonillo explicó por qué excluyó a Carlos Zambrano de Alianza Lima a inicios del 2024: "No tenía mucho estado de forma"

Néstor Bonillo explicó por qué excluyó a Carlos Zambrano de Alianza Lima a inicios del 2024: "No tenía mucho estado de forma"

LEER MÁS
Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la 'rompió' en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la 'rompió' en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

LEER MÁS
Julio César Uribe le responde a administrador de Universitario tras crítica hacia su estadio: “Utilizar más la inteligencia, si es que la tenemos”

Julio César Uribe le responde a administrador de Universitario tras crítica hacia su estadio: “Utilizar más la inteligencia, si es que la tenemos”

LEER MÁS
Sporting Cristal se proclamó campeón de la Adidas Cup Lima 2025 sub 16: venció 1-0 a Rosario Central en la final

Sporting Cristal se proclamó campeón de la Adidas Cup Lima 2025 sub 16: venció 1-0 a Rosario Central en la final

LEER MÁS
Oliver Sonne se convirtió en el futbolista peruano más caro del mundo: el millonario valor que alcanzó pese a no jugar con Burnley

Oliver Sonne se convirtió en el futbolista peruano más caro del mundo: el millonario valor que alcanzó pese a no jugar con Burnley

LEER MÁS
Eryc Castillo rompió su silencio sobre presunta agresión a su esposa: "Afecta mi imagen personal y mi entorno familiar"

Eryc Castillo rompió su silencio sobre presunta agresión a su esposa: "Afecta mi imagen personal y mi entorno familiar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alejandro Lerner reprograma su concierto en Lima tras crisis social en Perú: “Esta pausa es necesaria por respeto a la situación del país”

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Señor de los Milagros: plan de desvíos del Metropolitano y Corredores por segunda procesión

Deportes

Julio César Uribe le responde a administrador de Universitario tras crítica hacia su estadio: “Utilizar más la inteligencia, si es que la tenemos”

Diego Rebagliati sobre cómo debería reaccionar Sporting Cristal si Universitario sale campeón: "Nada de apagar las luces ni esas c****"

Asistente de Néstor Gorosito lanza intrigante respuesta sobre renovación del argentino con Alianza Lima: "Yo sé cómo está la situación"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Alertan que JNJ buscaría incumplir reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Estado de emergencia en Lima permitirá mayores abusos y detenciones en protestas: "Medida es ineficiente ante la inseguridad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025