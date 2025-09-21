HOYSuscripcion LR Focus

Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino
Fútbol Peruano

Adriana Lúcar explotó contra el arbitraje tras derrota de Alianza Lima en la Liga Femenina: "¡Una vergüenza!"

La goleadora del club íntimo protestó en sus redes sociales luego de que su equipo perdiera el invicto en la visita a UNSAAC en el Cusco por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Adriana Lúcar no fue convocada para este Alianza Lima vs UNSAAC por la Liga Femenina. Foto: captura de Instagram
Alianza Lima sufrió su primera derrota en el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 este domingo. Ante UNSAAC, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el equipo íntimo cayó 2-1 tras dejarse remontar en un lapso de 10 minutos y perdió el invicto, aunque el partido no escapó de la polémica por los reclamos de los hinchas e incluso de la jugadora Adriana Lúcar.

La delantera blanquiazul, quien no fue considerada para este compromiso por la jornada 10 del certamen, 'explotó' en sus redes sociales por los constantes fueras de juego que, en su opinión, le cobraron indebidamente a Alianza. Además de arremeter contra el arbitraje, la jugadora también cuestionó la "tibieza" los comentaristas encargados de la transmisión por TV.

lr.pe

¿Qué dijo Adriana Lúcar tras la derrota de Alianza Lima femenino?

"¡Una vergüenza! ¿Cuántos fuera de juego nos han cobrado que no son? Y los comentaristas ¡más tibios, imposible!", fue la protesta de Lúcar en una historia de su perfil de Instagram. La goleadora adjuntó un video que muestra cómo el asistente señala posición adelantada en el área de UNSAAC pese a que la futbolista íntima que comandaba el ataque estaba claramente habilitada.

Curiosamente, un minuto después de dicha jugada llegó el segundo tanto del cuadro local que selló el resultado. Paloma del Solar (73') y Carmen Huanca (83') marcaron los goles del triunfo para las cusqueñas luego de que Sashenka Porras (7') adelantara a la visita en el primer tiempo.

¿Cómo va Alianza Lima en la Liga Femenina 2025?

Con esta derrota, Alianza Lima mantiene el liderato de la tabla de posiciones (27 puntos), aunque dejó abierta la posibilidad de que Universitario lo iguale si gana su partido de esta fecha. Pase lo que pase, las íntimas clasificaron de forma directa a la semifinal del Torneo Clausura y tienen un lugar asegurado en la final nacional como ganadoras del Apertura.

