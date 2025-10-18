HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Diego Rebagliati furioso con el administrador de Universitario por creerse "el nuevo Ferrari": "Tiene que volver a nacer"

Las palabras de Franco Velazco, administrador de la U, sobre el estadio de Sporting Cristal generó una serie de polémicas. El exfutbolista Diego Rebagliati no dudó en contestarle al dirigente.

Franco Velazco cuestionó a reprogramación del partido entre Sporting Cristal y Universitario en el Nacional. Foto: composición LR/GOLPERÚ/'Los Reba'

Las polémicas declaraciones de Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, sobre el estadio de Sporting Cristal despertaron una serie de reacciones. Uno de los que no dudó en pronunciarse fue Diego Rebagliati, quien expresó un iracundo comentario.

El exfutbolista le 'aconsejó' al directivo merengue que no trate de imitar a su antecesor Jean Ferrari, pues "no tiene la espalda" para hacer esa clase de afirmaciones.

lr.pe

Diego Rebagliati furioso con el administrador de Universitario

"A Franco Velazco que no trate de ser Ferrari. Si Franco Velazco quiere ser el nuevo Ferrari de la 'U' tiene que volver a nacer. Ferrari es quien es porque se lo ganó en su carrera como futbolista y por todo lo que ha hecho en Universitario. Lo reemplazas 2 meses y quieres mandar una declaración polémica... Se fue a la mie***, dijo cualquier cosa respecto al estadio", manifestó en el programa 'Los Reba'.

Rebagliati señaló que el dirigente estudiantil se equivocó con sus dichos; asimismo, remarcó que nadie de Sporting Cristal le respondió.

"Es como para preguntar quién es el que dio la declaración. No tiene esa espalda para decir lo que dijo. Se equivocó, y se equivocó feo. Además, de Cristal nadie sale a responderle", concluyó.

lr.pe

¿Qué dijo Franco Velazco sobre el estadio de Sporting Cristal?

Velazco cuestionó que la razón para postergar el partido contra Sporting Cristal se sustente en la falta infraestructura. En ese sentido, el administrador de la 'U' apuntó contra el estadio Alberto Gallardo.

"Son cosas que deben cambiar en nuestro sistema deportivo. Estamos hablando de un club importante y desafortunadamente ellos tienen arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres, encima la mitad del estadio está sobre el agua. No es culpa de la 'U' que la infraestructura deportiva, que supuestamente recae en los clubes, no se encuentre acorde y no preste las condiciones necesarias para jugar en el Gallardo sin ningún tipo de problemas", sostuvo ante los medios de comunicación.

