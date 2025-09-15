El último domingo 15 de septiembre, se llevó a cabo una edición más del clásico peruano femenino. Alianza Lima terminó imponiéndose 2-1 a Universitario por una nueva jornada de la Liga Femenina. Emily Flores adelantó para las íntimas y luego Catalina Usme marcó el tanto para la igualdad parcial. No obstante, en la etapa complementaria apareció Adriana Lúcar para sellar el triunfo en Campo Mar. Una de las jugadoras d de la 'U' que se pronunció fue Usme, leyenda y goleadora sudamericana con la selección de Colombia que se unió al elenco estudiantil para esta segunda etapa del certamen.

En declaraciones a la prensa, la experimentada delantera destacó la importancia de enfrentar a un rival como Alianza Lima y señaló que este tipo de partidos dejarán un aprendizaje en el equipo. Hasta el momento, la 'U' no había caído en lo que va de esta segunda parte de la Liga Femenina y había goleado en casi todos sus cotejos, una actualidad similar al de las íntimas.

Catalina Usme, jugadora de Universitario, habló tras perder ante Alianza Lima

"Es importante jugar partidos como el que tuvimos con Alianza. La Liga tiene que crecer y, en la medida en que tengamos este tipo de duelos, la gente se va a enamorar. Estos son los partidos que hacen crecer a un equipo. Me voy feliz por lo que vivimos hoy. Estos partidos nos hacen crecer y eso es lo que necesitamos al final. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo de siempre: ser campeonas", sostuvo la delantera de la selección colombiana.

Además, habló de la necesidad de seguir recibiendo el apoyo de los hinchas merengues para lo que queda del campeonato. "El equipo ha hecho un gran torneo y va con el mismo objetivo que tenemos hasta ahora. Esperemos que los hinchas sigan creyendo, porque los necesitamos", finalizó.

Tabla de posiciones Liga Femenina 2025 tras clásico peruano

Alianza Lima se ubica en la cima con 24 puntos, mientras que Universitario se quedó segundo con 21 unidades.