Deportes

DT de Bolivia y su curioso análisis sobre Rusia tras perder por goleada en amistoso: "Tendría grandes posibilidades en Sudamérica"

El técnico Óscar Villegas aseguró que tomarán la derrota ante el cuadro europeo como una lección para sacar conclusiones de cara a sus próximos amistosos y el repechaje al Mundial 2026.

Óscar Villegas destacó la intensa presión como la mejor arma del seleccionado ruso. Foto: composición de LR/FBF/Team Russia
Óscar Villegas destacó la intensa presión como la mejor arma del seleccionado ruso. Foto: composición de LR/FBF/Team Russia

La selección boliviana desaprobó el segundo examen de su mini gira europea. Por partido amistoso internacional de esta fecha FIFA de octubre 2025, el combinado altiplánico cayó goleado 3-0 ante Rusia, selección que está desafiliada de la FIFA desde hace más de tres años.

La Verde buscaba un nuevo triunfo luego de su victoria por la mínima ante Jordania. Sin embargo, el representativo soviético se mostró muy superior y venció sin pasar mayores apuros. En conferencia de prensa al final del encuentro, el DT boliviano Óscar Villegas elogió las aptitudes de su rival, el cual consideró que tenía nivel suficiente para clasificar al Mundial si jugara en Sudamérica.

lr.pe

DT de Bolivia sobre Rusia: "Es una selección muy fuerte"

"Nos hemos enfrentado a una selección muy fuerte, tanto en lo técnico como en lo físico. Producto de eso nos costó encontrar la salida y cometimos muchos errores en la creación. Ellos presionaron muy bien y eso nos complicó", declaró Villegas como parte de su análisis del cotejo.

El exdelantero aseguró que la gran cantidad de plazas que tiene Conmebol para la Copa del Mundo (6,5 cupos de 10 selecciones) le daría a los rusos alguna oportunidad de quedarse con el boleto pese a la presencia de potencias como Argentina, Brasil, Colombia, entre otros. "Rusia tendría muy grandes posibilidades, en Sudamérica, de obtener (la clasificación) al Mundial", agregó.

Sobre las lecciones que le deja esta dura derrota, el estratega sostuvo que "estos partidos sirven para sacar conclusiones, debemos seguir mejorando. Ahora analizaremos a Corea del Sur y Japón, que ganaron a Paraguay y Brasil".

lr.pe

Próximos partidos de Bolivia y Rusia

En la siguiente fecha FIFA, correspondiente al mes de noviembre, Bolivia jugará contra Corea del Sur el viernes 14, en estadio y horario todavía por confirmar. Rusia, por su parte, hará lo propio ante la selección peruana el miércoles 12, en el estadio Krestovski de San Petersburgo.

