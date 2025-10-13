HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Paraguay vs Corea del Sur EN VIVO: ¿a qué hora, dónde y cómo ver este partido amistoso?

Paraguay llega tras un empate 2-2 contra Japón, mientras que Corea del Sur busca redimirse tras su derrota 5-0 ante Brasil. Ambas naciones preparan sus equipos para la Copa del Mundo.

Paraguay vs Corea del Sur EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR
Se viene un partido emocionante entre Paraguay y Corea del Sur, que se enfrentarán este martes 14 a las 6:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio de Seúl. Ambas selecciones afinan detalles y preparan sus mejores esquemas de cara a su preparación para la Copa del Mundo. El encuentro podrá verse por Tigo Sports y, vía streaming, a través de APF TV APP. Además, podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes.

La Albirroja viene de empatar 2-2 frente a Japón, por lo que ya tiene experiencia enfrentando a un equipo asiático. En cambio, Corea del Sur no tuvo una presentación positiva, ya que cayó goleada 5-0 ante Brasil, por lo que buscará redimirse con un resultado favorable en este nuevo compromiso.

lr.pe

¿A qué hora juega Paraguay vs Corea del Sur?

El encuentro se podrá seguir desde las 6.00 a.m. (hora peruana). A continuación la programación para lo demás países.

  • Perú: 6.00 a.m.
  • Colombia: 6.00 a.m.
  • Ecuador: 6.00 a.m.
  • Venezuela: 7.00 a.m.
  • Bolivia: 7.00 a.m.
  • Paraguay: 7.00 a.m.
  • Chile: 8.00 a.m.
  • Argentina: 8.00 a.m.
  • Uruguay: 8.00 a.m.

Ver Paraguay vs Corea del Sur

El encuentro en territorio paraguayo se podrá ver desde la señal de Tigo Sports y APF TV. Mientras que en Corea del Sur por TVING, Coupang Play, TVN y TV Chosun. Sin embargo, también tienes la opción de seguir aquí, en La República Deportes.

  • Paraguay: Tigo Sports y APF TV.
  • China: ZhiBo8.
  • Corea del Sur: TVING, Coupang Play, TVN y TV Chos

lr.pe

Previa del Paraguay contra Corea del Sur

Paraguay consiguió el gran objetivo de clasificar de manera directa al Mundial 2026 y ahora busca mantener el ritmo enfrentando a selecciones mundialistas. Bajo la dirección de Gustavo Alfaro, la Albirroja atraviesa un buen momento y viene de igualar 2-2 ante Japón en un intenso encuentro durante su gira asiática. No obstante, se medirá ante un duro rival al que no ha podido vencer en sus últimos cinco enfrentamientos, siendo el más reciente un empate 2-2.

Por otro lado, Corea del Sur intentará reivindicarse ante su afición tras la dura goleada 5-0 sufrida frente a Brasil. Los dirigidos por Jürgen Klinsmann confían en hacerse fuertes en casa, donde ganaron dos de sus últimos tres compromisos, y contarán con la presencia de su máxima figura, Heung-Min Son, para buscar un nuevo triunfo.

Principales cuotas para Paraguay vs Corea del Sur

  • Betsson: gana Corea del Sur (2.18), empate (3.25), gana Paraguay (3.25)
  • Betano: gana Corea del Sur (2.25), empate (3.25), gana Paraguay (3.05)
  • bet365: gana Corea del Sur (2.25), empate (3.40), gana Paraguay (3.10)
  • 1xBet: gana Corea del Sur (2.36), empate (3.49), gana Paraguay (3.23)
