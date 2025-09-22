Al Nassr vs Jeddah, con Cristiano Ronaldo EN VIVO: hora y canal de TV para ver partido de la Copa del Rey de Campeones

Cristiano Ronaldo vuelve a jugar con el Al-Nassr. El astro portugués se prepara para el partido de este martes 23 de setiembre contra el Jeddah por la ronda eliminatorias de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. El compromiso empezará desde las 12.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de SSC. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Jeddah?

En territorio peruano, el encuentro entre Al Nassr vs Jeddah está pactado para las 12.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países:

México: 11.00 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 13.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 14.00 p. m.

¿Qué canal transmite Al Nassr vs Jeddah?

La transmisión por TV del Al Nassr vs Jeddah estará a cargo del canal Saudi Sports Company (SSC). En otros países también se puede ver por señales de Fox Deportes, en Estados Unidos, y DAZN vía online.

¿Cómo ver Al Nassr vs Jeddah ONLINE?

Para que no te pierdas el Al Nassr vs Jeddah por internet, ingresa al servicio de streaming sahid.net y selecciona este cotejo como PPV. En el caso de que no tengas acceso a la plataforma, también puedes informarte a través de DAZN y la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Pronóstico de Al Nassr vs Jeddah

Así están las cuotas de las apuestas para este partido de la Copa del Rey de Arabia Saudita. Al Nassr es claro favorito.

Betano: gana Al Nassr (1,11), empate (8,25), gana Jeddah (35,00)

Jeddah 1XBet: gana Al Nassr (1,09), empate (7,60), gana Jeddah (15,50)

Coolbet: gana Al Nassr (1,212), empate (7,50), gana Jeddah (18,00)

Doradobet: gana Al Nassr (1,11), empate (9,00), gana Jeddah (19,00).

¿Dónde juegan Al Nassr vs Jeddah?

El encuentro Al Nassr vs Jeddah se jugará en el Prince Abdullah al-Faisal Stadium, recinto con una capacidad de más de 27.000 espectadores.