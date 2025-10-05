HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
Fútbol Peruano

Mr. Peet destacó a jugador de Alianza Lima pese a derrota 2-1 ante Alianza Universidad: "Fue notable"

El periodista deportivo analizó el rendimiento de Alianza Lima en Huánuco y elogió el desempeño de un jugador en el primer tiempo.

Mr. Peet elogió a figura de Alianza Lima pese a caída en Huánuco. Foto: composición LR/captura de Madrugol
Mr. Peet elogió a figura de Alianza Lima pese a caída en Huánuco. Foto: composición LR/captura de Madrugol

Alianza Lima se le complicó en Huánuco y cayó 2-1 ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El solitario tanto de Eryc Castillo no fue suficiente para que los blanquiazules consigan un resultado positivo y quedaron relegados al sexto lugar de la tabla de posiciones. A pesar de la derrota, uno de los más destacados durante el compromiso fue Sergio Peña. Al respecto, el periodista deportivo Mr. Peet elogió el rendimiento del volante íntimo.

Peter Arévalo profundizó sobre el desempeño individual de cada futbolista de Alianza. Durante su análisis, elogió la figura de Peña, quien metió varias asistencias de gol para los atacantes.

PUEDES VER: Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: Todo nuestro apoyo

lr.pe

Mr. Peet elogia a Sergio Peña pese a derrota de Alianza Lima

"Lo de Peña en el primer tiempo fue notable. 'Pipo' Gorosito después desde que llegó Sergio Peña a Alianza lo utilizó de '10', hoy lo utilizó junto a Pedro Aquino, lo soltó a Cantero y Peña hoy tuvo un buen primer tiempo", dijo en su programa digital.

Asimismo, reconoció que el resultado no fue el óptimo, pero los primeros 45 minutos de Peña fueron más que destacables. "No lo ayuda el resultado, pero Peña tuvo un buen primer tiempo, notable para la definición de Castillo. Antes, Peña había habilitado a Barcos pero el VAR decidió que por el hombro de Barcos, estaba adelantado", concluyó.

PUEDES VER: Jorge Fossati apunta contra Manuel Barreto y cuestiona la lista de convocados de la selección peruana: Sigo sin entender

lr.pe

Así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura con la derrota de Alianza Lima

Después de caer 2-1 ante Alianza Universidad, Alianza Lima se quedó en la sexta posición del Torneo Clausura y se aleja cada vez más de la lucha por el título.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario2711830208+12
2Cusco FC22117131810+8
3ADT201262415150
4Sporting Cristal1911542208+12
5FBC Melgar18134631813+5
6Alianza Lima18125341814+4
7Deportivo Garcilaso18114611412+2
8Sport Huancayo15134362322+1
9Atlético Grau15124351615+1
10Cienciano15114341615+1
11Comerciantes Unidos15114341316-3
12Los Chankas15105052421-9
13Alianza Universidad13124181424-10
14Sport Boys12123361016-6
15Juan Pablo II1110253911-2
16Alianza Atlético1010244660
17Ayacucho FC1011317817-9
18UTC611137815−7
19Deportivo Binacional00000000
