Mr. Peet destacó a jugador de Alianza Lima pese a derrota 2-1 ante Alianza Universidad: "Fue notable"
El periodista deportivo analizó el rendimiento de Alianza Lima en Huánuco y elogió el desempeño de un jugador en el primer tiempo.
Alianza Lima se le complicó en Huánuco y cayó 2-1 ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El solitario tanto de Eryc Castillo no fue suficiente para que los blanquiazules consigan un resultado positivo y quedaron relegados al sexto lugar de la tabla de posiciones. A pesar de la derrota, uno de los más destacados durante el compromiso fue Sergio Peña. Al respecto, el periodista deportivo Mr. Peet elogió el rendimiento del volante íntimo.
Peter Arévalo profundizó sobre el desempeño individual de cada futbolista de Alianza. Durante su análisis, elogió la figura de Peña, quien metió varias asistencias de gol para los atacantes.
Mr. Peet elogia a Sergio Peña pese a derrota de Alianza Lima
"Lo de Peña en el primer tiempo fue notable. 'Pipo' Gorosito después desde que llegó Sergio Peña a Alianza lo utilizó de '10', hoy lo utilizó junto a Pedro Aquino, lo soltó a Cantero y Peña hoy tuvo un buen primer tiempo", dijo en su programa digital.
Asimismo, reconoció que el resultado no fue el óptimo, pero los primeros 45 minutos de Peña fueron más que destacables. "No lo ayuda el resultado, pero Peña tuvo un buen primer tiempo, notable para la definición de Castillo. Antes, Peña había habilitado a Barcos pero el VAR decidió que por el hombro de Barcos, estaba adelantado", concluyó.
Así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura con la derrota de Alianza Lima
Después de caer 2-1 ante Alianza Universidad, Alianza Lima se quedó en la sexta posición del Torneo Clausura y se aleja cada vez más de la lucha por el título.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|27
|11
|8
|3
|0
|20
|8
|+12
|2
|Cusco FC
|22
|11
|7
|1
|3
|18
|10
|+8
|3
|ADT
|20
|12
|6
|2
|4
|15
|15
|0
|4
|Sporting Cristal
|19
|11
|5
|4
|2
|20
|8
|+12
|5
|FBC Melgar
|18
|13
|4
|6
|3
|18
|13
|+5
|6
|Alianza Lima
|18
|12
|5
|3
|4
|18
|14
|+4
|7
|Deportivo Garcilaso
|18
|11
|4
|6
|1
|14
|12
|+2
|8
|Sport Huancayo
|15
|13
|4
|3
|6
|23
|22
|+1
|9
|Atlético Grau
|15
|12
|4
|3
|5
|16
|15
|+1
|10
|Cienciano
|15
|11
|4
|3
|4
|16
|15
|+1
|11
|Comerciantes Unidos
|15
|11
|4
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|Los Chankas
|15
|10
|5
|0
|5
|24
|21
|-9
|13
|Alianza Universidad
|13
|12
|4
|1
|8
|14
|24
|-10
|14
|Sport Boys
|12
|12
|3
|3
|6
|10
|16
|-6
|15
|Juan Pablo II
|11
|10
|2
|5
|3
|9
|11
|-2
|16
|Alianza Atlético
|10
|10
|2
|4
|4
|6
|6
|0
|17
|Ayacucho FC
|10
|11
|3
|1
|7
|8
|17
|-9
|18
|UTC
|6
|11
|1
|3
|7
|8
|15
|−7
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0