La Liga Peruana de Vóley llegó a su fin y dejó como bicampeonas a Alianza Lima tras derrotar a Regatas Lima en un extra game. En la premiación, Fernanda Tomé, una de las jugadoras más destacadas de la San Martín y del campeonato nacional, fue reconocida por su enorme esfuerzo y luego entrevistada por Daniela Fernández, a quien le confesó que se quedará una temporada más en la San Martín, descartando sus posibilidades de llegar a Universitario de Deportes.

Fernanda Tomé confirmó su continuidad en la San Martín

En entrevista con Daniela Fernández, periodista deportiva, la jugadora brasileña confesó que se quedará una temporada más para lograr los objetivos con la San Martín. Uno de los motivos que la llevó a tomar esta decisión fue el enorme apoyo que recibió por la hinchada.

"Agradecer a todos por esta temporada. Fue complicado, pero juntas como todo equipo lo logramos. No llegamos a nuestro objetivo final, pero el tercer puesto fue importante, trabajamos duro. Esto (el premio) para mí es fruto de mi dedicación. Trabajo duro todos los días y voy a continuar por mucho tiempo. Sí, me quedo en San Martín. Es mi segunda casa, tiene todo mi corazón. La gente no quiere dejarme salir y me quedo una temporada más", declaró la jugadora de San Martín después de la premiación.

Universitario quiso reforzarse con la 'Tomazinha' en vóley

Según el periodista Julio Peña, Universitario de Deportes está en la búsqueda de una armadora extranjera, ya que todo apunta a que la brasileña Sarah Evaristo continuará su trayectoria en su país natal. En este contexto, las Pumas optarían por ocupar uno de sus cupos de jugadoras extranjeras con una integrante de San Martín.

"Sarah Evaristo tiene posibilidades muy grandes de seguir su carrera en Brasil. Y aunque es muy difícil porque tiene una oferta que no es en Perú, a las Pumas le interesa ‘Tomezinha’. (...) Calza su juego con el estilo y la identidad de Universitario”, manifestó en el programa '¡De Una!'.