Piloto Jenrry Quispe llora tras ver cómo el fuego consume su auto en plena carrera de Caminos del Inca

Momentos de angustia se vivieron durante la etapa Lima - Huancayo del Rally Caminos del Inca, cuando el vehículo del Team Kyzorch, ahora llamado QS Racing Team, se incendió a solo 10 minutos de llegar a la meta en Ahuac. El auto, de color negro, quedó completamente envuelto en llamas ante la mirada atónita del público y competidores, obligando a restringir el tránsito para los demás participantes.

Afortunadamente, tanto el piloto ayacuchano Jenrry Quispe como su copiloto Gustavo Medina salieron ilesos. Sin embargo, la escena fue desgarradora. En los videos captados por asistentes, se observa a Quispe llorando desconsoladamente mientras su auto era consumido por el fuego, pese a los esfuerzos de los pobladores por controlar el incendio.

Equipo QS Racing (Kyzorch) ya no participará en los Caminos del Inca 2025

Horas después, el equipo confirmó su retiro de la competencia. Nelson Quispe Sánchez, miembro del QS Racing Team, expresó su agradecimiento a todos quienes los apoyaron.

"Gracias a Dios, sobre todo, gracias a todos por su apoyo incondicional, al público, nuestros mecánicos, a la familia, a nuestros auspiciadores y a todas las personas que nos siguen. Mención especial a Gustavo Medina, gracias por todo, estaremos regresando con fuerza", indicaron en redes sociales. Cabe resaltar, que el equipo atravesó una situación similar en los Caminos del Inca 2023 luego de que su camión de auxilio mecánico se incendió.

La edición del Rally Caminos del Inca 2025 se desarrolla con un recorrido renovado que une las ciudades de Lima, Huancayo, Ayacucho, Andahuaylas, Cusco y Arequipa, y este incidente marca uno de los momentos más emotivos y tristes de la competencia hasta ahora.