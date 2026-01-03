HOYSuscripcion LR Focus

🚨 Maduro estaría en camino a la prisión federal de Brooklyn
Alianza Lima vs Regatas EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

El equipo blanquiazul buscará cerrar la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley con un triunfo, cuando se enfrente a uno de los rivales más fuertes del campeonato, Regatas.

Alianza Lima y Regatas se enfrentan por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Composición LR
Alianza Lima y Regatas se enfrentan por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Composición LR

La fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley finaliza este domingo con el encuentro entre Alianza Lima y Regatas. Se enfrentan dos equipos que han creado una rivalidad deportivo estos últimos años. Las 'blanquiazules' buscarán volver a la senda del triunfo, luego de caer la fecha pasada ante la San Martín por 3-1. Por su parte, Regatas también perdió por el mismo resultado ante Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Alianza Lima hizo oficial el préstamo de Mateo Antoni y cerró la llegada de fichajes extranjeros para 2026

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas?

El encuentro entre Alianza Lima vs Regatas se podrá presenciar desde las 7.00 p.m. (hora peruana).Esta es la programación de horario para los países del continente:

  • Colombia: 7.00 p.m.
  • Ecuador: 7.00 p.m.
  • Bolivia: 8.00 p.m.
  • Venezuela: 8.00 p.m.
  • Chile: 9.00 p.m.
  • Paraguay: 9.00 p.m.
  • Argentina: 9.00 p.m.
  • Uruguay: 9.00 p.m.
  • Brasil: 9.00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Regatas?

Alianza Lima vs Regatas llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por la señal abierta, por su página web y su aplicación. De igual forma, podrás seguirlo gracias a La República Deportes.

Historial de Alianza Lima vs Regatas

Estos son los últimos partidos entre Alianza Lima y Regatas por el campeonato peruano.

  • Regatas 0-3 Alianza Lima | 25.05.25
  • Regatas 3-1 Alianza Lima | 18.05.25

PUEDES VER: Alianza Lima anunció la compra del pase de Alan Cantero hasta el 2028: "Se queda donde quiere estar"

Pronóstico de Alianza Lima vs Regatas

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima en este duelo.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,10), gana Regatas (5,90)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,09), gana Regatas (5,57)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,07), gana Regatas (6,00).

Entradas para Alianza Lima vs Regatas

Las entradas para presenciar los partidos de la Liga Peruana de Vóley se venden en la página web de Joinnus. Estos son los precios para asistir a los encuentros:

  • Norte: 25 soles
  • Sur: 25 soles
  • Oriente: 35 soles
  • Occidente: 45 soles
  • General: 20 soles.

Partidos del día 4 de enero en la Liga Peruana de Vóley

  • Deportivo Soan vs Olva Latino | 12.30 p.m.
  • Atenea vs Rebaza Acosta | 3.15 p.m.
  • Alianza Lima vs Regatas | 5.00 p.m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Pos.ClubPJPGPPSetsRatioPts
1Universitario1110132:74,1430
2San Martín1110132:132,4629
3Alianza Lima108225:83,1224
4Circolo116523:221,0518
5Géminis116522:191,1617
6Regatas106422:161,3816
7Atenea106420:191,0516
8Rebaza103716:230,711
9Olva Latino104615:240,629
10Kazoku112912:290,418
11Dep. Soan101913:270,487
12Dep. Wanka111106:310,194
