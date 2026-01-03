Alianza Lima vs Regatas EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima y Regatas se enfrentan por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Composición LR

Alianza Lima y Regatas se enfrentan por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Composición LR

La fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley finaliza este domingo con el encuentro entre Alianza Lima y Regatas. Se enfrentan dos equipos que han creado una rivalidad deportivo estos últimos años. Las 'blanquiazules' buscarán volver a la senda del triunfo, luego de caer la fecha pasada ante la San Martín por 3-1. Por su parte, Regatas también perdió por el mismo resultado ante Universitario de Deportes.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas?

El encuentro entre Alianza Lima vs Regatas se podrá presenciar desde las 7.00 p.m. (hora peruana).Esta es la programación de horario para los países del continente:

Colombia: 7.00 p.m.

7.00 p.m. Ecuador: 7.00 p.m.

7.00 p.m. Bolivia: 8.00 p.m.

8.00 p.m. Venezuela: 8.00 p.m.

8.00 p.m. Chile: 9.00 p.m.

9.00 p.m. Paraguay: 9.00 p.m.

9.00 p.m. Argentina: 9.00 p.m.

9.00 p.m. Uruguay: 9.00 p.m.

9.00 p.m. Brasil: 9.00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Regatas?

Alianza Lima vs Regatas llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por la señal abierta, por su página web y su aplicación. De igual forma, podrás seguirlo gracias a La República Deportes.

Historial de Alianza Lima vs Regatas

Estos son los últimos partidos entre Alianza Lima y Regatas por el campeonato peruano.

Regatas 0-3 Alianza Lima | 25.05.25

Regatas 3-1 Alianza Lima | 18.05.25

Pronóstico de Alianza Lima vs Regatas

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima en este duelo.

Betsson: gana Alianza Lima (1,10), gana Regatas (5,90)

1XBet: gana Alianza Lima (1,09), gana Regatas (5,57)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,07), gana Regatas (6,00).

Entradas para Alianza Lima vs Regatas

Las entradas para presenciar los partidos de la Liga Peruana de Vóley se venden en la página web de Joinnus. Estos son los precios para asistir a los encuentros:

Norte: 25 soles

Sur: 25 soles

Oriente: 35 soles

Occidente: 45 soles

General: 20 soles.

Partidos del día 4 de enero en la Liga Peruana de Vóley

Deportivo Soan vs Olva Latino | 12.30 p.m.

Atenea vs Rebaza Acosta | 3.15 p.m.

Alianza Lima vs Regatas | 5.00 p.m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley