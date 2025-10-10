HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Ben Brereton celebró doble al ganarle a Perú y romper sequía de 17 partidos sin anotar gol: "Lo necesitábamos"

El delantero chileno-británico, autor del empate parcial en el amistoso contra Perú, se mostró aliviado tras 'sacarse la sal' y reencontrarse con el gol luego de 2 años.

Ben Brereton venía de no anotar goles en las eliminatorias ni la Copa América 2024. Foto: AFP
Ben Brereton venía de no anotar goles en las eliminatorias ni la Copa América 2024. Foto: AFP

Ben Brereton fue uno de los grandes ganadores con la victoria de Chile sobre Perú en el partido amistoso por la fecha FIFA 2025. El delantero de la Roja marcó el primero de los dos tantos para la remontada ante la Bicolor, un hecho especial para él debido a que significó su regreso al gol luego de 17 partidos y dos años de sequía.

El jugador chileno-británico había sido cuestionado en el país sureño por no haber anotado en las eliminatorias al Mundial 2026 y la Copa América. Con esta conquista, se quitó de encima la presión y dejó una visión más optimista de cara al futuro.

PUEDES VER: Miguel Araujo califica de injusta la derrota de Perú contra Chile al último minuto: 'Nos vamos con sensaciones raras'

lr.pe

Brereton tras victoria de Chile ante Perú: "Este es un nuevo equipo"

"Muy feliz, siempre es una gran sensación anotar. Este es un nuevo equipo respecto al que llegué a la selección chilena y es muy importante la conexión que hemos hecho en el equipo. Venir acá es un disfrute y estamos felices por este triunfo. Lo necesitábamos", fueron las declaraciones que el atacante dio para la cadena Chilevisión al final del encuentro.

La última vez que Brereton había marcado con la selección chilena fue en junio del 2023, cuando marcó un hat-trick en la goleada 5-0 sobre República Dominicana. Desde entonces, el jugador del Derby County pasó un largo tiempo peleado con el gol.

¿Cuánto quedó el Chile vs Perú?

El marcador final del amistoso entre Chile y Perú fue 2-1 a favor del combinado de la estrella solitaria. César Inga adelantó a los dirigidos por Manuel Barreto, pero Brereton y Matías Lazo, con un autogol agónico, le dieron vuelta al resultado.

