Poco más de dos meses fue el tiempo que duró la etapa de Emily Lima al mando del Levante femenil. El último jueves 9 de octubre, el club valenciano anunció de forma oficial la salida de la exentrenadora de la selección peruana femenina, quien apenas llegó a dirigir seis partidos de la Liga F Moeve (primera división femenina).

Lima había arribado al elenco español a inicios de agosto, poco después de la discreta campaña que cumplió con Perú en la Copa América Femenina. En dicho certamen, la Bicolor perdió todos sus encuentros y anotó apenas un gol.

Levante tras salida de Emily Lima: "Queremos agradecer su compromiso"

"La dirección deportiva del Levante UD y Emily Lima, tras la reunión mantenida en el día de ayer (jueves 8), han llegado a un acuerdo para la rescisión, de mutuo acuerdo, del contrato como entrenadora del primer equipo femenino", dice el pronunciamiento publicado por la página web del Levante.

"La técnica brasileño-portuguesa asumió el cargo el pasado mes de agosto, tras su paso por la selección nacional de Perú. Durante su etapa al frente del conjunto granota, ha dirigido seis partidos oficiales, en los que el equipo ha obtenido un empate —frente al Alhama— y cinco derrotas", agrega el comunicado.

"Desde el Levante UD queremos agradecer a Emily Lima su compromiso, implicación y profesionalidad desde su llegada a la entidad, y le deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos personales y profesionales", se lee en la última parte del mensaje.

¿A qué equipos ha dirigido Emily Lima?

Con su reciente paso por el Levante, estos es el recuento de los diversos equipos que dirigió Emily Lima.