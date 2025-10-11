HOYSuscripcion LR Focus

Diego Penny apuntó contra Luis Ramos por su estilo de juego tras derrota de Perú ante Chile: "No hay forma de que el '9' sea uno posicional"

Tras la caída ante Chile, el exportero aseguró que a Luis Ramos le está costando ejercer la función de '9' en la selección peruana debido a su forma de juego.

Luis Ramos fue titular en el Perú vs Chile. Foto: composición LR/captura de 'Al Ángulo'/luisramos_09/Instagram
Luis Ramos fue titular en el Perú vs Chile. Foto: composición LR/captura de 'Al Ángulo'/luisramos_09/Instagram

Manuel Barreto inició su etapa como entrenador interino de Perú con una caída. En el reciente Clásico del Pacífico, la selección peruana fue superada por Chile, que se impuso 2-1 en un amistoso por fecha FIFA. Aunque César Inga abrió el marcador, la Blanquirroja no logró mantener la ventaja y terminó perdiendo en los instantes finales del encuentro debido a un autogol de Matías Lazo. Uno de los futbolistas que tuvo una actuación discreta fue el delantero Luis Ramos. El futbolista de América de Cali inició las acciones, pero fue sustituido en la etapa complementaria.

Tras el encuentro, Diego Penny, durante el programa 'Al 'Angulo', analizó la performance del atacante de 25 años. Para el exportero de Sporting Cristal y la selección peruana, el '9' de la Bicolor debe ser un jugador que puede salir del área y asociarse más con sus compañeros, características un tanto distintas a las de Ramos, quien se ha mostrado más "posicional" en la zona delantera.

PUEDES VER: Pedro García señaló por qué jugadores de Perú no le pasaban el balón a Felipe Chávez en partido con Chile: 'Eso no es tan fácil'

lr.pe

Diego Penny sobre Luis Ramos: "Le está costando"

"No hay forma de que el '9' de Perú sea uno posicional que se quede en el área esperando el balón. Es imposible que pase eso. El '9' en Perú tiene que salir del área, mostrarse y guerrear. Eso le está costando a Luis Ramos", explicó Penny.

El popular 'Flaco' recordó que en el duelo ante Paraguay por las Eliminatorias 2026, a Luis Ramos también le costó entrar en juego porque le cortaban rápido las jugadas. Penny precisó que cuando el delantero de América de Cali enfrenta a rivales de mayor jerarquía se le complica el partido.

"Lo vimos en el Nacional la otra vez que siempre un paraguayo estaba cortándole las jugadas porque siempre estaba de espaldas al arco. Hoy (ayer) también le costó mucho por ese lado, le resulta difícil cuando enfrenta a un central rival pesado", finalizó.

PUEDES VER: Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: 'Lo primero que hice fue sacarlo a él'

lr.pe

Próximo amistoso de la selección peruana

El siguiente partido del equipo que dirige Manuel Barreto será ante Rusia. El amistoso está programado para el miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena en San Petersburgo. El horario aún está por confirmar.

