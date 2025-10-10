HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Deportes

Presidente de Banfield explica por qué Diego Romero no es titular: "Las decisiones deportivas no son directamente dirigenciales"

Matías Mariotto, presidente del club, explicó en una reciente entrevista que las decisiones sobre incluir a Romero en el equipo dependen del entrenador y no de la dirigencia.

En lo que va de la temporada Diego Romero solo ha jugado 1 partidos. Foto: composición LR/Diego Romero/Matias Mariotto
En lo que va de la temporada Diego Romero solo ha jugado 1 partidos. Foto: composición LR/Diego Romero/Matias Mariotto

La falta de minutos de Diego Romero desde su llegada a Banfield, tras dejar Universitario de Deportes, ha llamado la atención, ya que solo ha disputado un partido en lo que va de la temporada. En una reciente entrevista para el programa ‘Fútbol Sin Censura’, el presidente del club, Matías Mariotto, explicó que esta situación se debe al buen rendimiento de Facundo Sanguinetti, actual portero titular del equipo.

Asimismo, el directivo destacó la profesionalidad de Romero, señalando que siempre mantiene una actitud positiva con sus compañeros a pesar de no sumar muchos minutos. Además, expresó su satisfacción por el desempeño del arquero y celebró su reciente convocatoria a la selección peruana. Finalmente, Mariotto no descartó la posibilidad de que Romero continúe en el club si Sanguinetti llega a ser transferido al final de la temporada.

PUEDES VER: Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte

lr.pe

Presidente de Banfield explica por qué Diego Romero no es titular

"La verdad que con Diego Romero estamos absolutamente conformes, muy contentos porque es un gran jugador. No le ha tocado tener los minutos que nosotros considerábamos y que podría llegar a tener debido a que la actuación del arquero de la casa, Facundo Sanguinetti, de verdad que es muy buena, además porque tiene el rol de capitán. Pero la verdad que la convocatoria de Diego nos puso muy contentos, porque más allá de ser un gran profesional, es una gran persona. Es muy positivo y creemos que tiene mucho futuro pero las decisiones deportivas no son directamente dirigenciales", explicó en un primer momento.

"Facu ha tenido un buen desempeño este campeonato y a Diego no le ha tocado atajar, nosotros pensábamos que en algún momento podía tocarle, pero eso ya es decisión del entrenador y hasta ahí no llegamos. Igual estamos conformes y contentos con su desempeño", complementó.

¿Cuáles son las posibilidades de que Diego Romero se quede en Banfield?

"El caso que Facu Sanguinetti tenga que salir por una venta, a nosotros nos interesaría contar con Diego Romero nuevamente. Por supuesto, iniciaríamos las gestiones para renovar su préstamo. El préstamo es hasta diciembre", fueron las palabras de Mariotto.

PUEDES VER: No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

lr.pe

Diego Romero es convocado en la selección peruana

A pesar de no haber sumado minutos con su club, el portero fue convocado por la selección peruana dirigida por Manuel Barreto para el amistoso frente a Chile, que se disputará este viernes 10 de octubre.

Notas relacionadas
Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte

Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
Administrador de Universitario explicó por qué el partido ante Ayacucho FC no será en el Estadio Monumental: "Pedido de Conmebol"

Administrador de Universitario explicó por qué el partido ante Ayacucho FC no será en el Estadio Monumental: "Pedido de Conmebol"

LEER MÁS
Jean Ferrari revela que Néstor Gorosito pudo llegar a Universitario hasta en 2 oportunidades: "Después apareció en Alianza Lima"

Jean Ferrari revela que Néstor Gorosito pudo llegar a Universitario hasta en 2 oportunidades: "Después apareció en Alianza Lima"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Amistoso Perú vs Chile EN VIVO HOY por fecha FIFA 2025: horarios y canales para ver el partido

Amistoso Perú vs Chile EN VIVO HOY por fecha FIFA 2025: horarios y canales para ver el partido

LEER MÁS
Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

LEER MÁS
Cenaida Uribe confirma que Alianza Lima no se presentará al inicio de la Liga Peruana de Vóley: "No puedo, tengo mi 'Noche Blanquiazul'"

Cenaida Uribe confirma que Alianza Lima no se presentará al inicio de la Liga Peruana de Vóley: "No puedo, tengo mi 'Noche Blanquiazul'"

LEER MÁS
Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte

Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

LEER MÁS
Hermano de Christian Cueva y su conmovedor mensaje previo a su regreso con Emelec tras su superar lesión: “Invente, 'Cuevita'”

Hermano de Christian Cueva y su conmovedor mensaje previo a su regreso con Emelec tras su superar lesión: “Invente, 'Cuevita'”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Deportes

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Partidos de hoy, 10 de octubre: horarios y canales de TV de amistosos internacional en la fecha FIFA

Uruguay se impone por 1-0 frente a República Dominicana por amistoso FIFA

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025