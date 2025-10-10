La falta de minutos de Diego Romero desde su llegada a Banfield, tras dejar Universitario de Deportes, ha llamado la atención, ya que solo ha disputado un partido en lo que va de la temporada. En una reciente entrevista para el programa ‘Fútbol Sin Censura’, el presidente del club, Matías Mariotto, explicó que esta situación se debe al buen rendimiento de Facundo Sanguinetti, actual portero titular del equipo.

Asimismo, el directivo destacó la profesionalidad de Romero, señalando que siempre mantiene una actitud positiva con sus compañeros a pesar de no sumar muchos minutos. Además, expresó su satisfacción por el desempeño del arquero y celebró su reciente convocatoria a la selección peruana. Finalmente, Mariotto no descartó la posibilidad de que Romero continúe en el club si Sanguinetti llega a ser transferido al final de la temporada.

Presidente de Banfield explica por qué Diego Romero no es titular

"La verdad que con Diego Romero estamos absolutamente conformes, muy contentos porque es un gran jugador. No le ha tocado tener los minutos que nosotros considerábamos y que podría llegar a tener debido a que la actuación del arquero de la casa, Facundo Sanguinetti, de verdad que es muy buena, además porque tiene el rol de capitán. Pero la verdad que la convocatoria de Diego nos puso muy contentos, porque más allá de ser un gran profesional, es una gran persona. Es muy positivo y creemos que tiene mucho futuro pero las decisiones deportivas no son directamente dirigenciales", explicó en un primer momento.

"Facu ha tenido un buen desempeño este campeonato y a Diego no le ha tocado atajar, nosotros pensábamos que en algún momento podía tocarle, pero eso ya es decisión del entrenador y hasta ahí no llegamos. Igual estamos conformes y contentos con su desempeño", complementó.

¿Cuáles son las posibilidades de que Diego Romero se quede en Banfield?

"El caso que Facu Sanguinetti tenga que salir por una venta, a nosotros nos interesaría contar con Diego Romero nuevamente. Por supuesto, iniciaríamos las gestiones para renovar su préstamo. El préstamo es hasta diciembre", fueron las palabras de Mariotto.

Diego Romero es convocado en la selección peruana

A pesar de no haber sumado minutos con su club, el portero fue convocado por la selección peruana dirigida por Manuel Barreto para el amistoso frente a Chile, que se disputará este viernes 10 de octubre.