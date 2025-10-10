HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Piero Quispe no será el único peruano en Sydney: Nickolas Alfaro fue confirmado en el primer equipo y será su compañero en Australia

En un hecho sin precedentes, Sydney contará con dos peruanos por primera vez en su plantel profesional. Piero Quispe y Nickolas Alfaro buscarán un lugar en el once titular.

Nickolas Alfaro lucirá la '26' en Sydney de Australia. Foto: composición LR/difusión
Nickolas Alfaro lucirá la '26' en Sydney de Australia. Foto: composición LR/difusión

El club Sydney FC ha hecho oficial algo más que la asignación de dorsales para su plantilla 2025/2026: ha confirmado que dos futbolistas con sangre peruana formarán parte del plantel: Piero Quispe y Nickolas Alfaro.

Quispe, exjugador de Universitario de Deportes, vestirá el número 7, un dorsal cargado de historia y que ha sido reclamado por grandes mediocampistas a lo largo del tiempo. Desde que aterrizó en Australia, se ha sumado progresivamente a los entrenamientos del plantel profesional, preparándose para saltar al campo en la A-League.

Piero Quispe jugará con Nickolas Alfaro en Sydney de Australia

Pero la historia no termina ahí: Sydney FC también ha incorporado a Nickolas Alfaro, un mediocampista con ascendencia peruana y raíces australianas, que llevará el dorsal 26.

El debut de Quispe podría darse frente a Adelaide United, en el compromiso previsto para el viernes 17 de octubre en el Hindmarsh Stadium. Esta nueva etapa exigirá adaptación rápida, tanto en lo físico como en lo mental, frente al estilo de juego australiano que es distinto al peruano.

Mientras tanto, Alfaro también vive su momento de expectativa: más allá del dorsal, debe demostrarse dentro del campo para ser considerado parte activa de los planes del club.

¿Quién es Nickolas Alfaro, el peruano que acompañará a Piero Quispe en Sydney?

En la intersección entre raíces peruanas y formación australiana, emerge la figura de Nickolas Alfaro, mediocampista de apenas 17 años que ya empieza a hacer ruido en el fútbol profesional. Hace algunos, firmó con el Sydney FC y se proyecta como una gran promesa del fútbol.

Alfaro llegó a la academia del Sydney FC a los 11 años, y desde entonces transitó todas las categorías juveniles del club. Su progresión fue lo suficientemente convincente para que el club decidiera ascenderlo al primer equipo. En enero de 2025 firmó su primer contrato profesional, con duración de tres años.

