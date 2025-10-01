Piero Quispe debutó con Sydney FC en un partido amistoso por pretemporada ante el Central Coast Mariners. El volante peruano arrancó con el pie izquierdo, ya que no pudo darle la victoria al gigante de Australia. El cuadro visitante fue imposible de romper con Andrew Redmayne, el recordado verdugo de Perú en el repechaje del Mundial Qatar 2022. El arquero 'bailarín' tuvo notables intervenciones para evitar el empate.

El exfutbolista de Universitario demostró su calidad en la zona de volantes y su creatividad para armar juego con sus compañeros. La posesión de balón favoreció al Sydney FC, pero los problemas defensivos y la falta de gol complicaron los planes del técnico Ufuk Talay.

¿Cómo le fue a Piero Quispe en su primer partido con Sydney FC?

Quispe demostró su activa participación en un partido dinámico, según la crónica oficial del Sydney FC. No obstante, los Mariners abrieron el marcador, capitalizando un error defensivo que permitió a Edmondson superar al arquero local.

Piero Quispe tuvo la oportunidad de marcar un gol que habría representado una 'pequeña revancha' para el fútbol peruano ante Andrew Radmayne. Sin embargo, su disparo se fue desviado, dejando escapar una ocasión clave en su estreno.

¿Piero Quispe volverá jugar contra Andrew Radmayne?

Los equipos se preparan para un nuevo encuentro en el primer partido en casa de la temporada, programado para el próximo sábado 25 de octubre, en el mismo escenario. Este enfrentamiento corresponde a la segunda fecha de la A-League. La expectativa crece en torno a si Quispe logrará tomar venganza en este duelo.