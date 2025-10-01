HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Piero Quispe no pudo anotarle al recordado arquero Andrew Radmayne con Sydney FC: el volante peruano debutó en el once titular

El volante nacional tampoco pudo anotarle al polémico arquero que dejó a la selección peruana de fútbol sin Mundial en el repechaje del 2022.

Piero Quispe no pudo anotarle al arquero que nos dejó sin Mundial. Foto: Lr/ESPN
Piero Quispe no pudo anotarle al arquero que nos dejó sin Mundial. Foto: Lr/ESPN

Piero Quispe debutó con Sydney FC en un partido amistoso por pretemporada ante el Central Coast Mariners. El volante peruano arrancó con el pie izquierdo, ya que no pudo darle la victoria al gigante de Australia. El cuadro visitante fue imposible de romper con Andrew Redmayne, el recordado verdugo de Perú en el repechaje del Mundial Qatar 2022. El arquero 'bailarín' tuvo notables intervenciones para evitar el empate.

El exfutbolista de Universitario demostró su calidad en la zona de volantes y su creatividad para armar juego con sus compañeros. La posesión de balón favoreció al Sydney FC, pero los problemas defensivos y la falta de gol complicaron los planes del técnico Ufuk Talay.

PUEDES VER: Goleador de Atlético Grau revela estrategia para derrotar a Alianza Lima en Torneo Clausura: "Tenemos que aprovechar"

lr.pe

¿Cómo le fue a Piero Quispe en su primer partido con Sydney FC?

Quispe demostró su activa participación en un partido dinámico, según la crónica oficial del Sydney FC. No obstante, los Mariners abrieron el marcador, capitalizando un error defensivo que permitió a Edmondson superar al arquero local.

Piero Quispe tuvo la oportunidad de marcar un gol que habría representado una 'pequeña revancha' para el fútbol peruano ante Andrew Radmayne. Sin embargo, su disparo se fue desviado, dejando escapar una ocasión clave en su estreno.

PUEDES VER: Álex Valera y su emotivo mensaje a los hinchas de Universitario previo al duelo con Alianza Atlético: "Que nos apoyen hasta el final"

lr.pe

¿Piero Quispe volverá jugar contra Andrew Radmayne?

Los equipos se preparan para un nuevo encuentro en el primer partido en casa de la temporada, programado para el próximo sábado 25 de octubre, en el mismo escenario. Este enfrentamiento corresponde a la segunda fecha de la A-League. La expectativa crece en torno a si Quispe logrará tomar venganza en este duelo.

