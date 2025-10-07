Las recientes declaraciones de Dina Boluarte con las que minimizó las extorsiones a transportistas provocaron indignación general entre la población. Incluso un personaje ajeno al mundo de la política, como el comentarista deportivo Peter Arévalo, rechazó enérgicamente las expresiones de la mandataria, las cuales calificó como "una burrada".

"Lo de hoy (lunes 6) es una auténtica burrada. No puedes salir tan alegremente (…) a decir que como parte de la solución no contesten las llamadas de los extorsionadores. Como si eso solucionara el tema", expresó el popular Mr. Peet en su programa 'A presión'.

¿Qué dijo Mr. Peet acerca de las palabras de Dina Boluarte?

Como parte de su crítica, el comunicador sostuvo que Boluarte "no puede ser tan pobre intelectualmente de cara a lo que pasa en el país. Este es un tema de decisión y acción, no de reflexión. La gente está cansada de las reflexiones absurdas de nuestras autoridades".

"La gente no quiere escuchar una burrada como decir 'yo recomiendo a los choferes que no contesten las llamadas extorsionadoras'. Pensé que era inteligencia artificial, en serio. ¿Cuál es el mérito de Dina Boluarte en que Perú se mantenga de pie? Ninguno, estás de paso, Dina. Estás turisteando en el gobierno", agregó el también narrador deportivo.

"Esto no lo viví nunca. Nunca vi a mi pueblo, mi gente, salir a las calles para decir 'no nos maten'. Vi hacer cola por leche, por azúcar, por pan, por kerosene, ¿pero paralizar el país para decir 'no nos maten'?", culminó Mr. Peet.

¿Qué dijo Dina Boluarte sobre las extorsiones a transportistas?

El último lunes, mientras se llevaba a cabo el paro de transportistas en Lima y Callao, Dina Boluarte se pronunció al respecto durante una actividad oficial en Chorrillos. "Un paro de 24 o 48 horas no resuelve y no va a resolver el problema, todos tenemos que sumar", empezó diciendo.

"Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular. No respondan, pero sí den cuenta a la Policía, de aquellos números o WhatsApp de los que están mandando mensajes", fue su 'solución' para las víctimas de extorsiones.