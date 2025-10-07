HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Mr. Peet 'explota' contra Dina Boluarte por sugerir no contestar llamadas a extorsionadores: "Es una auténtica burrada"

El comentarista deportivo se mostró indignado por la 'solución' que Dina Boluarte dio al minimizar las protestas de los transportistas por el incremento de las extorsiones.

Mr. Peet no se guardó nada al criticar a Dina Boluarte. Foto: composición/captura de A Presión/TV Perú
Mr. Peet no se guardó nada al criticar a Dina Boluarte. Foto: composición/captura de A Presión/TV Perú

Las recientes declaraciones de Dina Boluarte con las que minimizó las extorsiones a transportistas provocaron indignación general entre la población. Incluso un personaje ajeno al mundo de la política, como el comentarista deportivo Peter Arévalo, rechazó enérgicamente las expresiones de la mandataria, las cuales calificó como "una burrada".

"Lo de hoy (lunes 6) es una auténtica burrada. No puedes salir tan alegremente (…) a decir que como parte de la solución no contesten las llamadas de los extorsionadores. Como si eso solucionara el tema", expresó el popular Mr. Peet en su programa 'A presión'.

PUEDES VER: Mr. Peet cuestiona actuación del VAR en derrota de Alianza Lima por el Torneo Clausura: 'Falló de manera escandalosa'

lr.pe

¿Qué dijo Mr. Peet acerca de las palabras de Dina Boluarte?

Como parte de su crítica, el comunicador sostuvo que Boluarte "no puede ser tan pobre intelectualmente de cara a lo que pasa en el país. Este es un tema de decisión y acción, no de reflexión. La gente está cansada de las reflexiones absurdas de nuestras autoridades".

"La gente no quiere escuchar una burrada como decir 'yo recomiendo a los choferes que no contesten las llamadas extorsionadoras'. Pensé que era inteligencia artificial, en serio. ¿Cuál es el mérito de Dina Boluarte en que Perú se mantenga de pie? Ninguno, estás de paso, Dina. Estás turisteando en el gobierno", agregó el también narrador deportivo.

"Esto no lo viví nunca. Nunca vi a mi pueblo, mi gente, salir a las calles para decir 'no nos maten'. Vi hacer cola por leche, por azúcar, por pan, por kerosene, ¿pero paralizar el país para decir 'no nos maten'?", culminó Mr. Peet.

PUEDES VER: Fleischman revela la posible razón por la que Quevedo fue desconvocado de la selección: 'Por eso Ferrari lo respaldó'

lr.pe

¿Qué dijo Dina Boluarte sobre las extorsiones a transportistas?

El último lunes, mientras se llevaba a cabo el paro de transportistas en Lima y Callao, Dina Boluarte se pronunció al respecto durante una actividad oficial en Chorrillos. "Un paro de 24 o 48 horas no resuelve y no va a resolver el problema, todos tenemos que sumar", empezó diciendo.

"Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular. No respondan, pero sí den cuenta a la Policía, de aquellos números o WhatsApp de los que están mandando mensajes", fue su 'solución' para las víctimas de extorsiones.

Notas relacionadas
Mr. Peet se pronuncia sobre abrupta interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max: "Escapa de nuestra responsabilidad"

Mr. Peet se pronuncia sobre abrupta interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max: "Escapa de nuestra responsabilidad"

LEER MÁS
Mr. Peet cuestiona actuación del VAR en derrota de Alianza Lima por el Torneo Clausura: “Falló de manera escandalosa”

Mr. Peet cuestiona actuación del VAR en derrota de Alianza Lima por el Torneo Clausura: “Falló de manera escandalosa”

LEER MÁS
Mr. Peet destacó a jugador de Alianza Lima pese a derrota 2-1 ante Alianza Universidad: "Fue notable"

Mr. Peet destacó a jugador de Alianza Lima pese a derrota 2-1 ante Alianza Universidad: "Fue notable"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

Perú vs Chile: fecha, hora y canales de TV para ver el amistoso por la fecha FIFA

LEER MÁS
Pedro García no se guarda nada y respondió con dureza a Pablo Ceppelini por calificar al fútbol peruano como ''amateur'': ''Critica el menos profesional''

Pedro García no se guarda nada y respondió con dureza a Pablo Ceppelini por calificar al fútbol peruano como ''amateur'': ''Critica el menos profesional''

LEER MÁS
Eddie Fleischman revela la posible razón por la que Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana: “Por eso, Ferrari lo respaldó”

Eddie Fleischman revela la posible razón por la que Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana: “Por eso, Ferrari lo respaldó”

LEER MÁS
Reimond Manco resaltó el grave error que cometió Alianza Lima a diferencia de Universitario en Liga 1: "Le está pasando factura"

Reimond Manco resaltó el grave error que cometió Alianza Lima a diferencia de Universitario en Liga 1: "Le está pasando factura"

LEER MÁS
'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

LEER MÁS
Manuel Barreto confirmó qué pasará con él luego de dirigir los 3 partidos amistosos con la selección peruana: "Me toca liderar"

Manuel Barreto confirmó qué pasará con él luego de dirigir los 3 partidos amistosos con la selección peruana: "Me toca liderar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Deportes

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Cerro Porteño vs Sol de América EN VIVO por Copa Paraguay: horario y canal de TV para ver el partido

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025