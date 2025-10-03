HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Deportes

¿Sonríe el fútbol? La impactante foto que subió Lionel Messi que ilusiona a los hinchas con verlo ganar el Mundial 2026

Vía Instagram, el astro argentino en colaboración con la marca Adidas compartió una imagen en donde se le puede ver sentado juntos con objetivos relacionados con el Mundial 2026.


Lionel Messi subió su foto junto con la nueva pelota del Mundial 2026. Foto: difusión
Lionel Messi subió su foto junto con la nueva pelota del Mundial 2026. Foto: difusión

Lionel Messi y su participación en el Mundial 2026 vuelve a dar que hablar. El argentino subió a sus redes sociales una foto con la Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026, y la Copa del Mundo, lo que ha despertado la ilusión de los hinchas, quienes esperan verlo por última vez disputando esta gran competición que reúne a los mejores países.

Como se recuerda, tras finalizar su partido contra Venezuela por las Eliminatorias 2026, Messi puso en duda su presencia en este torneo. "Lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue otro Mundial, por edad lo más lógico es que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí. Estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día, partido tras partido", señaló en su momento el astro argentino.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

lr.pe

Lionel Messi y su foto que ilusiona con verlo en el Mundial del 2026

Vía Instagram, Leo publicó una foto en la que se le ve con la Trionda, unas botas de oro y la Copa del Mundo, en colaboración con Adidas. Esta imagen despertó la ilusión de los hinchas, quienes le comentaban símbolos de la cabra, en referencia a su traducción en inglés "GOAT" (Greatest Of All Time, el mejor de todos los tiempos), término que se ha vuelto muy popular en el fútbol.

Messi junto con la pelota del Mundial 2026. Foto: captura de Instagram

Messi junto con la pelota del Mundial 2026. Foto: captura de Instagram

¿Cuántos partidos tiene Lionel Messi con la selección argentina?

Desde su debut con la selección absoluta de Argentina en 2005, Messi ha disputado un total de 194 partidos, anotando 114 goles y aportando 61 asistencias, acumulando 16.049 minutos en cancha.

¿Cuándo empieza el Mundial del 2026?

La Copa del Mundo 2026 comenzará el 11 de junio, con el partido inaugural en el Estadio Azteca, y se conocerá al nuevo campeón el 19 de julio. En esta edición se disputarán 104 partidos, 40 más que en el último torneo de la FIFA, y bajo este nuevo formato, los equipos que lleguen a la final habrán jugado un total de 8 encuentros.

PUEDES VER: Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

lr.pe

¿Cuál es el nuevo formato del Mundial 2026?

Las 48 selecciones participantes se organizarán en 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a los octavos de final las dos primeras de cada grupo, junto con los 8 mejores terceros, dando inicio a la fase de eliminación directa.

Notas relacionadas
El desconocido jugador que supera a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: tiene un récord en eliminatorias al Mundial

El desconocido jugador que supera a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: tiene un récord en eliminatorias al Mundial

LEER MÁS
Lionel Messi buscó a Tomás Rincón y casi se van a las manos: filtran revelador video del argentino que no se vio por TV

Lionel Messi buscó a Tomás Rincón y casi se van a las manos: filtran revelador video del argentino que no se vio por TV

LEER MÁS
Rodrigo De Paul se emociona con despedida de Messi y le dedica tierno mensaje: "Te voy a disfrutar como el primero"

Rodrigo De Paul se emociona con despedida de Messi y le dedica tierno mensaje: "Te voy a disfrutar como el primero"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

LEER MÁS
Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

LEER MÁS
Reimond Manco critica lista de convocados de Manuel Barreto a la Selección Peruana: “No es un club para probar jugadores”

Reimond Manco critica lista de convocados de Manuel Barreto a la Selección Peruana: “No es un club para probar jugadores”

LEER MÁS
Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

LEER MÁS
Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

Padre de Renato Tapia y su contundente postura sobre designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "No era el indicado"

LEER MÁS
Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Deportes

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Alex Pereria vs Magomed Ankalaev 2 por la UFC 320: hora y canales para ver la histórica revancha por el título mundial

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025