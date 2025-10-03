Lionel Messi y su participación en el Mundial 2026 vuelve a dar que hablar. El argentino subió a sus redes sociales una foto con la Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026, y la Copa del Mundo, lo que ha despertado la ilusión de los hinchas, quienes esperan verlo por última vez disputando esta gran competición que reúne a los mejores países.

Como se recuerda, tras finalizar su partido contra Venezuela por las Eliminatorias 2026, Messi puso en duda su presencia en este torneo. "Lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue otro Mundial, por edad lo más lógico es que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí. Estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día, partido tras partido", señaló en su momento el astro argentino.

Lionel Messi y su foto que ilusiona con verlo en el Mundial del 2026

Vía Instagram, Leo publicó una foto en la que se le ve con la Trionda, unas botas de oro y la Copa del Mundo, en colaboración con Adidas. Esta imagen despertó la ilusión de los hinchas, quienes le comentaban símbolos de la cabra, en referencia a su traducción en inglés "GOAT" (Greatest Of All Time, el mejor de todos los tiempos), término que se ha vuelto muy popular en el fútbol.

Messi junto con la pelota del Mundial 2026. Foto: captura de Instagram

¿Cuántos partidos tiene Lionel Messi con la selección argentina?

Desde su debut con la selección absoluta de Argentina en 2005, Messi ha disputado un total de 194 partidos, anotando 114 goles y aportando 61 asistencias, acumulando 16.049 minutos en cancha.

¿Cuándo empieza el Mundial del 2026?

La Copa del Mundo 2026 comenzará el 11 de junio, con el partido inaugural en el Estadio Azteca, y se conocerá al nuevo campeón el 19 de julio. En esta edición se disputarán 104 partidos, 40 más que en el último torneo de la FIFA, y bajo este nuevo formato, los equipos que lleguen a la final habrán jugado un total de 8 encuentros.

¿Cuál es el nuevo formato del Mundial 2026?

Las 48 selecciones participantes se organizarán en 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a los octavos de final las dos primeras de cada grupo, junto con los 8 mejores terceros, dando inicio a la fase de eliminación directa.