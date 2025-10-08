HOYSuscripcion LR Focus

Lionel Messi hace llorar al fútbol con emotivo mensaje de despedida a Jordi Alba: "¿Ahora quién me va a dar los pases atrás?"

El astro argentino lamentó que Jordi Alba haya decidido retirarse del fútbol, puesto que pierde uno de sus mejores socios a lo largo de su carrera.

Jordi Alba y Lionel Messi compartieron varios años en Barcelona. Foto: difusión
La noticia sacudió al mundo del fútbol: Jordi Alba, el lateral zurdo con quien Lionel Messi compartió interminables tardes de complicidad en el Barça, decidió poner fin a su carrera profesional a la conclusión de la presente temporada con el Inter Miami. Y, como era de esperarse, Messi no tardó en responder con una misiva emotiva que rescata los lazos construidos tanto dentro como fuera de la cancha.

Desde sus redes sociales, Alba comunicó su despedida con voz sosegada pero sincera: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con convicción, con plenitud y con felicidad", escribió en sus redes sociales.

Lionel Messi y su emotiva despedida de Jordi Alba tras anunciar su retiro

Ante el anuncio, Messi dio una respuesta que no buscó frases grandilocuentes, sino un testimonio íntimo: “Gracias a ti, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí. Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años. ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?".

Durante su paso por el Barcelona, Alba fue una figura clave para las transiciones ofensivas: permanentemente proyectado, con energía para defender y atacar, de espalda cambiante, y con la convicción de que solo era él quien “ponía el centro” o el toque definitivo hacia Messi.

Respuesta de Lionel Messi a Jordi Alba. Foto: captura de X.

Así anunció Jordi Alba su retiro del fútbol profesional

"Hola a todos, ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad. Siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible. Y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones. El fútbol me lo ha dado absolutamente todo", comentó.

"Gracias a todos mis compañeros, entrenadores, staff, trabajadores de los clubes y rivales que me exigieron a dar lo mejor de mí. Quiero agradecer de manera especial a los clubes que han marcado mi vida. Al Atlético Centro Hospitalense, donde todo comenzó. Al Cornellà, que me brindó la confianza necesaria para crecer. Al Nàstic de Tarragona, donde aprendí a convivir en un vestuario profesional y maduré junto a grandes compañeros. Al Valencia Club de Fútbol, el club que me concedió cumplir mi sueño de debutar en Primera División", añadió.

