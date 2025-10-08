HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     
Deportes

Lionel Scaloni piensa guardar a Messi para el amistoso contra Venezuela

Amistoso contra Puerto Rico cambió de fecha y sede. Se jugará el martes en el estadio del Inter Miami, casa de la “Pulga".

Lionel Messi entrena junto al resto de sus compañeros.
Lionel Messi entrena junto al resto de sus compañeros. | AFA

La Selección Argentina continúa con sus trabajos en Miami. Ya con la totalidad de sus convocados, el técnico Lionel Scaloni ofreció algunas declaraciones e indicó que Lionel Messi sería uno de los grandes ausentes para el compromiso de este viernes ante Venezuela, pero que volvería a la competición contra Puerto Rico.

Resulta que el ‘10’ de la “Albiceleste” podría ser de la partida para el duelo que sostendrá el Inter Miami frente al Atlanta United por la MLS. “Vamos a hablar con él y con todos. La idea no es arriesgar a ninguno. Son amistosos y la Selección es importante, pero quien tenga un mínimo problema, en el caso del ‘Huevo’ (Marcos Acuña) también, no vamos arriesgar a ninguno, pero si están en condiciones, seguramente sí”, expresó el técnico de 47 años.

Otro de los motivos por el cual Scaloni no arriesgaría a la “Pulga” es por la continuidad de partidos que ha tenido en este último tiempo. En 21 días, Messi jugó siete partidos, en los que sumó todos los minutos posibles.

“Vamos a intentar ver gente que hemos traído para ver como están. Se pueden subir al barco, como siempre decimos y la idea es esa, aprovechar estos partidos para verlos. Más allá de que tenemos una base, creo que son partidos lindos para poder disfrutar de estos chicos”, continuó Scaloni.

Por otro lado, el amistoso que iba a sostener Argentina el día lunes contra Puerto Rico ha sido cambiado de fecha y escenario. El horario también quedó por confirmar. Dicho duelo se iba a disputar en Chicago el lunes, pero por los incidentes y disturbios sociales que vienen ocurriendo, la sede quedó descartada por completo y el partido se llevará a cabo ahora el martes 14 en el Chase Stadium, casa del Inter Miami.

Notas relacionadas
Lionel Messi hace llorar al fútbol con emotivo mensaje de despedida a Jordi Alba: "¿Ahora quién me va a dar los pases atrás?"

Lionel Messi hace llorar al fútbol con emotivo mensaje de despedida a Jordi Alba: "¿Ahora quién me va a dar los pases atrás?"

LEER MÁS
¿Sonríe el fútbol? La impactante foto que subió Lionel Messi que ilusiona a los hinchas con verlo ganar el Mundial 2026

¿Sonríe el fútbol? La impactante foto que subió Lionel Messi que ilusiona a los hinchas con verlo ganar el Mundial 2026

LEER MÁS
Octavos de final Mundial sub-20 2025 EN VIVO: resultados EN DIRECTO de los partidos de hoy y clasificados

Octavos de final Mundial sub-20 2025 EN VIVO: resultados EN DIRECTO de los partidos de hoy y clasificados

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falleció Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y extécnico de Alianza Lima, a los 69 años

Falleció Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y extécnico de Alianza Lima, a los 69 años

LEER MÁS
Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

LEER MÁS
¿De qué murió Miguel Ángel Russo, el DT que le dio a Boca Juniors su última Copa Libertadores?

¿De qué murió Miguel Ángel Russo, el DT que le dio a Boca Juniors su última Copa Libertadores?

LEER MÁS
Alianza Lima lamentó la muerte de Miguel Ángel Russo, su extécnico en el 2019: "Nuestro más sentido pésame"

Alianza Lima lamentó la muerte de Miguel Ángel Russo, su extécnico en el 2019: "Nuestro más sentido pésame"

LEER MÁS
Canal confirmado del Perú contra Chile por el amistoso en la fecha FIFA

Canal confirmado del Perú contra Chile por el amistoso en la fecha FIFA

LEER MÁS
'Chicho' Salas apuntó contra administrador de Alianza Lima por catalogar de "delincuencial" al arbitraje de la Liga 1: "No es ético"

'Chicho' Salas apuntó contra administrador de Alianza Lima por catalogar de "delincuencial" al arbitraje de la Liga 1: "No es ético"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Deportes

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025