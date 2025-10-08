Lionel Scaloni piensa guardar a Messi para el amistoso contra Venezuela

La Selección Argentina continúa con sus trabajos en Miami. Ya con la totalidad de sus convocados, el técnico Lionel Scaloni ofreció algunas declaraciones e indicó que Lionel Messi sería uno de los grandes ausentes para el compromiso de este viernes ante Venezuela, pero que volvería a la competición contra Puerto Rico.

Resulta que el ‘10’ de la “Albiceleste” podría ser de la partida para el duelo que sostendrá el Inter Miami frente al Atlanta United por la MLS. “Vamos a hablar con él y con todos. La idea no es arriesgar a ninguno. Son amistosos y la Selección es importante, pero quien tenga un mínimo problema, en el caso del ‘Huevo’ (Marcos Acuña) también, no vamos arriesgar a ninguno, pero si están en condiciones, seguramente sí”, expresó el técnico de 47 años.

Otro de los motivos por el cual Scaloni no arriesgaría a la “Pulga” es por la continuidad de partidos que ha tenido en este último tiempo. En 21 días, Messi jugó siete partidos, en los que sumó todos los minutos posibles.

“Vamos a intentar ver gente que hemos traído para ver como están. Se pueden subir al barco, como siempre decimos y la idea es esa, aprovechar estos partidos para verlos. Más allá de que tenemos una base, creo que son partidos lindos para poder disfrutar de estos chicos”, continuó Scaloni.

Por otro lado, el amistoso que iba a sostener Argentina el día lunes contra Puerto Rico ha sido cambiado de fecha y escenario. El horario también quedó por confirmar. Dicho duelo se iba a disputar en Chicago el lunes, pero por los incidentes y disturbios sociales que vienen ocurriendo, la sede quedó descartada por completo y el partido se llevará a cabo ahora el martes 14 en el Chase Stadium, casa del Inter Miami.