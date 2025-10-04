Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO por la Copa Libertadores Femenina: ¿a qué hora y donde ver el partido por la fecha 2?

Alianza Lima se enfrentará a Ferroviária este domingo 5 por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina. Tras su empate con Boca Juniors, las blanquiazules deberán salir a ganar este encuentro para obtener sus primeros tres puntos que las ayuden a consolidarse en una buena posición en la tabla. El partido lo podrás seguir vía Pluto TV. Además, el minuto a minuto lo podrás seguir aquí, en La República Deportes.

Por su parte, el conjunto brasileño viene de ganarle a ADIFFEM por 1-0, por lo que se presenta a este encuentro con mejor ánimo. Este gran partido se realizará en el Estadio Florencio Sola, el cual tiene una capacidad para 34,900 espectadores.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Ferroviária?

El duelo entre Alianza y Ferroviária se jugará a las 6.00 p.m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, aquí te dejamos los horarios correspondientes para otras regiones.

Perú, Colombia, Ecuador: 6.00 p.m.

6.00 p.m. Bolivia, Venezuela, Paraguay: 7.00 p.m.

7.00 p.m. Chile, Argentina, Uruguay: 8.00 p.m.

8.00 p.m. Brasil: 8.00 p.m. (hora de Brasilia)

¿Dónde ver Alianza Lima contra Ferroviária?

El encuentro entre ambos conjuntos se podrá seguir desde la señal de Pluto TV. Además, tienes la posibilidad de seguir aquí, en La República Deportes, donde te llevaremos el minuto a minutos para que no te pierdas los datos más relevantes del partido.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Ferroviária?

El encuentro está previsto para el domingo 5 de octubre en el Estadio Florencio Sola, un escenario que cuenta con capacidad para 34,900 espectadores.

Posibles Alineaciones de Alianza Lima vs Ferroviária