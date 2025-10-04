HOYSuscripcion LR Focus

Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     
Deportes

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO por la Copa Libertadores Femenina: ¿a qué hora y donde ver el partido por la fecha 2?

El Estadio Florencio Sola será escenario de un gran partido entre Alianza Lima y Ferroviária. Ambos equipos buscarán una victoria que les permita mejorar su posición en la tabla.

Alianza Lima vs Ferroviária en VIVO por la Copa Libertadores. Foto: composición LR
Alianza Lima vs Ferroviária en VIVO por la Copa Libertadores. Foto: composición LR

Alianza Lima se enfrentará a Ferroviária este domingo 5 por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina. Tras su empate con Boca Juniors, las blanquiazules deberán salir a ganar este encuentro para obtener sus primeros tres puntos que las ayuden a consolidarse en una buena posición en la tabla. El partido lo podrás seguir vía Pluto TV. Además, el minuto a minuto lo podrás seguir aquí, en La República Deportes.

Por su parte, el conjunto brasileño viene de ganarle a ADIFFEM por 1-0, por lo que se presenta a este encuentro con mejor ánimo. Este gran partido se realizará en el Estadio Florencio Sola, el cual tiene una capacidad para 34,900 espectadores.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima contra Alianza Universidad: el sorpresivo 11 de Néstor Gorosito para seguir con vida en el Torneo Clausura

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Ferroviária?

El duelo entre Alianza y Ferroviária se jugará a las 6.00 p.m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, aquí te dejamos los horarios correspondientes para otras regiones.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 6.00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Paraguay: 7.00 p.m.
  • Chile, Argentina, Uruguay: 8.00 p.m.
  • Brasil: 8.00 p.m. (hora de Brasilia)

¿Dónde ver Alianza Lima contra Ferroviária?

El encuentro entre ambos conjuntos se podrá seguir desde la señal de Pluto TV. Además, tienes la posibilidad de seguir aquí, en La República Deportes, donde te llevaremos el minuto a minutos para que no te pierdas los datos más relevantes del partido.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Ferroviária?

El encuentro está previsto para el domingo 5 de octubre en el Estadio Florencio Sola, un escenario que cuenta con capacidad para 34,900 espectadores.

PUEDES VER: Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

lr.pe

Posibles Alineaciones de Alianza Lima vs Ferroviária

  • Alianza Lima: Maryory Sánchez; Neidy Romero, Tifani Molina, Kaila Gomes; Estefania González, Silvani Silva, Rafaela Marques, Yomira Tacilla; Annaysa Afonso, Joyse Amara y Adriana Lúcar.
  • Ferroviária: Luciana; Kati, Andressa, Camila, Fátima Dutra; Nicoly, Duda, Raquel, Sissi; Vendito y Julia Beatriz.
