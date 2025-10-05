HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Barcelona cae en su visita al Sevilla y pierde la oportunidad de ser líder de LaLiga española

Catalanes sintieron la ausencia de Lamine Yamal, Raphinha, Fermín López, Joan García y Gavi por lo que fueron goleados en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán (4-1).

El FC Barcelona perdió la oportunidad de volver a consolidarse como único líder de LaLiga luego de ser aplastado a manos del Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en encuentro válido por la jornada 8 (4-1).

Tras la dolorosa derrota ante el Paris Saint-Germain por Champions League, el elenco catalán acusó desgaste físico y, además, sintió las ausencias de Lamine Yamal, Raphinha, Fermín López, Joan García y Gavi.

El equipo de Hansi Flick tuvo muchos problemas desde que arrancó el compromiso. El Sevilla apretó en las salidas y no dejó espacios para que Dani Olmo, Pedri o Frenkie De Jong armen juego. Hasta que un balón dividido entre Ronald Araujo e Isaac Romero acabó en un forcejeo y penal tras revisión del VAR. El uruguayo pisó a Isaac, por lo que Alexis Sánchez agarró el esférico y rompió la paridad muy temprano (13’).

El conjunto visitante sintió el golpe y así el Sevilla se apoderó del juego y la posesión del balón. La defensa culé hacía agua y si antes de la media de juego el resultado no fue más abultado fue por la falta de efectividad de los atacantes del Sevilla y las reiteradas tapadas del ‘1’ polaco Wojciech Szczesny.

Las arremetidas continuaron y en un contragolpe letal, Isaac Romero (37’) amplió las diferencias. El resultado era más que justo. Sin embargo, como caído del cielo llegaría el descuento del Barcelona. Marcus Rashford (45’ +7) aprovechó un excelente centro de Pedri para poner la parte interna de su botín izquierdo y antes que el balón pegue en el piso colocó el 2-1 parcial.

En el complemento parecía que el Barza recuperaba terreno y Robert Lewandowski tuvo una inmejorable oportunidad de igualar las acciones desde los 12 pasos, pero el polaco abrió mucho el pie y la mandó fuera.

Este bajón fue aprovechado por el Sevilla que ejecutó a su rival sobre el final del partido. José Ángel Carmona (90’) y Akor Adams (90’ +6) sentenciaron un histórico 4-1 que deja feliz al Real Madrid, líder de la competición con 21 puntos.

