Jhilmar Lora jugará por primera vez fuera del Perú tras no renovar contrato con Sporting Cristal. El lateral derecho es nuevo fichaje del Gremio Novorizontino de la Serie B (segunda división) de Brasil, club en el cual se reencontrará con el entrenador Enderson Moreira, quien ya lo había dirigido en conjunto rimense durante el primer semestre del 2024 y lo pidió como refuerzo.

La información fue adelantada por el periodista Gabriel Pacheco, de 'A presión', y ratificada por el comunicador argentino Adriano Savalli. Según este último, el contrato de Lora será por todo el 2026.

¿Por qué Jhilmar Lora no renovó con Sporting Cristal?

La salida del defensor se tenía prevista ya desde mediados del 2025 debido a que el entrenador Paulo Autuori no lo consideraba para sus planes. Sin embargo, en aquel momento el futbolista no encontró equipo, por lo cual se mantuvo en la plantilla e incluso llegó a disputar algunos partidos del Torneo Clausura.

Meses después, con el final de la Liga 1, Cristal hizo oficial la no continuidad del chalaco luego de siete temporadas consecutivas, en las cuales jugó más de 150 partidos por competencias oficiales y ganó un título nacional (Liga 1 2020).

Jhilmar Lora es canterano del club rimense. Foto: Sporting Cristal

Con el Novorizontino, el peruano buscará un histórico ascenso al Brasileirao. El año pasado, el Tigre del Valle finalizó en el séptimo lugar de la Serie B, a solo dos puntos de quedar entre los cuatro primeros que alcanzaron un cupo para la máxima categoría.

¿Qué jugadores dejaron Sporting Cristal?

Además de Lora, otros futbolistas que culminaron su etapa en el cuadro rimense el último año fueron Alejandro Duarte, Nicolás Pasquini, Fernando Pacheco, Gilmar Paredes, Gabriel Alfaro y Matías Córdova. De estos, Duarte (Alianza Lima) y Paredes (UTC) ya tienen nuevo club, mientras que Alfaro y Córdova están cerca de Atlético Grau y Comerciantes Unidos.