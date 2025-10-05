HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     
Deportes

Universitario derrotó 3-0 a Juan Pablo II y le sacó ocho puntos de ventaja a Cusco FC a falta de seis jornadas

Elenco crema continúa firme en su camino hacia el tricampeonato nacional gracias a los goles de Jairo Concha, Diego Churín y José Rivera.

Concha abrió el camino del triunfo con un golazo.
Concha abrió el camino del triunfo con un golazo. | Marco Cotrina - URPI LR

El camino de Universitario hacia el tricampeonato marcha viento en popa. Ayer, en un Monumental a reventar (más de 55.000 espectadores), derrotó 3-0 a Juan Pablo II y continúa como sólido líder del Torneo Clausura con 30 puntos, sacando 8 de ventaja a su más cercano perseguidor: Cusco FC (22).

Los tantos anotados a través de Jairo Concha (50’), Diego Churín (65’) y José Rivera (83’) tardaron más de la cuenta. Durante la primera mitad ambos equipos no pudieron romper la paridad, siendo los locales los que más lo intentaron a través de César Inga con un remate colocado y otro de Andy Polo que dio en el travesaño. El cuadro de Chongoyape tuvo la suya sobre los 25 minutos, pero Relly Fernández no aprovechó el mano a mano y envió el balón fuera. En la “U” sintieron la ausencia de su goleador Alex Valera.

En los primeros minutos del complemento sería Concha el encargado de hacer delirar a los hinchas. Un rebote quedó en la media luna del área y ahí apareció el ‘17’ crema para meter un derechazo que se fue al fondo de la red imposible para el ‘1’ de Juan Pablo II. El tanto hizo que se abrieran más los espacios para Universitario que intentó por las bandas con Andy Polo e Inga. Hasta que vendría una nueva alegría. Churín, metido en el área, recibió un preciso centro de Jesús Castillo para poner un frentazo e ir liquidando el partido. Y a poco para el final, el “Tunche” Rivera también dijo presente y selló el 3-0.

A falta de 6 jornadas, la “U” se consolida y tiene casi todo listo para salir tricampeón. Le queda visitar a Cristal, luego recibe a Ayacucho FC, de ahí viaja a Tarma para enfrentar a ADT y en la fecha 17 descansa. En las últimas dos se mide ante Garcilaso y cierra con Los Chankas en Andahuaylas.

Notas relacionadas
Universitario no se cansa de subir: goleó 3-0 a Juan Pablo II y es líder absoluto del Torneo Clausura 2025

Universitario no se cansa de subir: goleó 3-0 a Juan Pablo II y es líder absoluto del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así marcha el Torneo Clausura tras goleda de Universitario y derrota de Alianza Lima

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así marcha el Torneo Clausura tras goleda de Universitario y derrota de Alianza Lima

LEER MÁS
¿Por qué habrá playoffs sí o sí en la Liga 1 2025 aun si Universitario sale campeón de forma directa?

¿Por qué habrá playoffs sí o sí en la Liga 1 2025 aun si Universitario sale campeón de forma directa?

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Franco Navarro tomará medidas tras 'crisis' de Alianza Lima: "Es momento de corregir las cosas sobre la marcha"

Franco Navarro tomará medidas tras 'crisis' de Alianza Lima: "Es momento de corregir las cosas sobre la marcha"

LEER MÁS
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Hernán Barcos lanzó fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima: "Me da mucha pena hacia dónde va el fútbol peruano"

Hernán Barcos lanzó fuerte mensaje tras derrota de Alianza Lima: "Me da mucha pena hacia dónde va el fútbol peruano"

LEER MÁS
Universitario no se cansa de subir: goleó 3-0 a Juan Pablo II y es líder absoluto del Torneo Clausura 2025

Universitario no se cansa de subir: goleó 3-0 a Juan Pablo II y es líder absoluto del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 5 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 5 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Nolberto Solano impacta con su nueva convocatoria en Pakistán: llamó a un jugador retirado para la Copa de Asia 2025

Nolberto Solano impacta con su nueva convocatoria en Pakistán: llamó a un jugador retirado para la Copa de Asia 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Deportes

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Alex Pereria vs Magomed Ankalaev 2 por la UFC 320: hora y canales para ver la histórica revancha por el título mundial

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025