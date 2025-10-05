Universitario derrotó 3-0 a Juan Pablo II y le sacó ocho puntos de ventaja a Cusco FC a falta de seis jornadas

El camino de Universitario hacia el tricampeonato marcha viento en popa. Ayer, en un Monumental a reventar (más de 55.000 espectadores), derrotó 3-0 a Juan Pablo II y continúa como sólido líder del Torneo Clausura con 30 puntos, sacando 8 de ventaja a su más cercano perseguidor: Cusco FC (22).

Los tantos anotados a través de Jairo Concha (50’), Diego Churín (65’) y José Rivera (83’) tardaron más de la cuenta. Durante la primera mitad ambos equipos no pudieron romper la paridad, siendo los locales los que más lo intentaron a través de César Inga con un remate colocado y otro de Andy Polo que dio en el travesaño. El cuadro de Chongoyape tuvo la suya sobre los 25 minutos, pero Relly Fernández no aprovechó el mano a mano y envió el balón fuera. En la “U” sintieron la ausencia de su goleador Alex Valera.

En los primeros minutos del complemento sería Concha el encargado de hacer delirar a los hinchas. Un rebote quedó en la media luna del área y ahí apareció el ‘17’ crema para meter un derechazo que se fue al fondo de la red imposible para el ‘1’ de Juan Pablo II. El tanto hizo que se abrieran más los espacios para Universitario que intentó por las bandas con Andy Polo e Inga. Hasta que vendría una nueva alegría. Churín, metido en el área, recibió un preciso centro de Jesús Castillo para poner un frentazo e ir liquidando el partido. Y a poco para el final, el “Tunche” Rivera también dijo presente y selló el 3-0.

A falta de 6 jornadas, la “U” se consolida y tiene casi todo listo para salir tricampeón. Le queda visitar a Cristal, luego recibe a Ayacucho FC, de ahí viaja a Tarma para enfrentar a ADT y en la fecha 17 descansa. En las últimas dos se mide ante Garcilaso y cierra con Los Chankas en Andahuaylas.