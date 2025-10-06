De lujo: el mundial junior de Judo se inició con grandes combates

Participantes de 90 países como Japón, Italia, EE. UU., España, Kazajstán, Turquía, Brasil, Hungría, PERU, Francia, Italia, Italia, dieron brillo al inicio del gran evento mundialista organizado en gran forma por la Federación Deportiva del Peruana de Judo liderada por María Martínez de Murciego. Con súper combates que retumbaron el gran coliseo Eduardo Dibós en San Borja y destacando entre ellos, la participación de la española Aitana Díaz, número uno del ranking mundial de su división de los -48kgs y que accedió a la final.

La peruana Driulys Rivas, que tuvo una gira de preparación por Europa con el respaldo de la FDPJ, ilusionó a los aficionados peruanos con su contundente victoria sobre la calificada judoka cubana Dalí Sentmanat en los -52kgs, cobrándose así la revancha de su derrota en Los Panamericanos de Lima en abril de este año.

"Es un privilegio recibir un campeonato de esta envergadura por la confianza de la Federación Internacional. A la vez, es un grandísimo reto llevar adelante este gran evento; ya hemos tenido la oportunidad de organizar el Mundial de Cadetes el año pasado y seguro la experiencia servirá de gran soporte esta vez", palabras de la titular de la FDPJ.

Se realizó la primera jornada del World Championships Judo Junior de Lima

Este gran evento, que en su primera fecha congregó a una numerosa cantidad de aficionados que alentaron, gozaron y vivieron una jornada inolvidable, sirve como un gran test de event de cara a los próximos Panamericanos de Lima 2027.

El presidente de la Confederación Panamericana de Judo, Carlos Zegarra, premió a las flamantes medallistas de la división de los 52 kg Nicole Marques (Brasil) oro, Leomaris Ruiz (Venezuela) plata y Hako Fukunaga (Japón), Nika Meckenburg (Alemania) con bronce ambas. Otros flamantes campeones mundiales fueron los judokas japoneses Nachito Yoshino (-48kg) , Retsu Matsunaga (-60kg) y Mio Shirakane (-57), también Tornike Gigauri (Georgia) en -66kg.

Las competencias continuarán este lunes 6 con los combates en damas -48kgs, -52kgs, -57kgs y en varones -73kgs, -66 kgs; por Perú combatirán Lucas Saldarriaga, Fatih Muñoz, Yeidy Navarro, Hilary Lam, Zoila Nevado y Arianna Turkowsky.