IPD coordina acciones de cooperación con la República Popular China, potencia mundial deportiva

El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong Hurtado, sostuvo una importante reunión con el embajador de la República Popular China en el Perú, Song Yang, para coordinar acciones de cooperación deportiva con un país potencia en el deporte mundial, lo que será de mucho beneficio para nuestros atletas de alto rendimiento y la masificación deportiva.

La cita se desarrolló en el marco de la próxima visita al país del director de la Administración General Estatal de Deportes de China, Sr. Gao Zhidan. Durante el encuentro entre ambas autoridades se exploraron temas de cooperación deportiva, como intercambio de deportistas, experiencias en gestión y desarrollo del deporte; innovación y tecnología aplicada a las ciencias del deporte; cooperación empresarial en material y equipamiento deportivo certificado de alto nivel y desarrollo de infraestructura polideportiva modular.

Perú se está consolidando como un hub deportivo en América Latina y el mundo gracias a su avanzada infraestructura deportiva, la exitosa organización de eventos sudamericanos, panamericanos y mundiales; y está próximo a desarrollar los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, así como los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

En ese sentido, tanto Perú como la República Popular China han organizado grandes eventos internacionales y comparten la visión de que el deporte puede ser motor de orgullo nacional, desarrollo social y promoción turística. Las coordinaciones entre ambos países se desarrollan en un marco de cooperación, amistad y deporte, que refuerza el enfoque multilateral que el IPD impulsa para el futuro del deporte peruano.

El IPD reafirma su compromiso de consolidar al Perú como un destino deportivo regional, que integre deporte de alta competencia, alimentación saludable e infraestructura de clase mundial.