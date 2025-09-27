MEF transfiere más de S/42 millones para financiar los Juegos Panamericanos Lima 2027

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó este sábado la transferencia de S/ 42 millones 810,168 a favor del Instituto Peruano del Deporte (IPD), recursos destinados a financiar la organización y realización de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, que se llevarán a cabo entre el 16 de julio y el 1 de agosto de ese año.

La medida se oficializó mediante el Decreto Supremo N.° 206-2025-EF, que aprueba una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF y bajo la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

De acuerdo con la norma, la autorización se enmarca en lo establecido en la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32394, que contempla disposiciones extraordinarias para fortalecer el desarrollo del sector turismo y dicta otras medidas vinculadas.

El decreto precisa que el titular del pliego habilitado —en este caso el IPD— deberá aprobar, mediante Resolución, la desagregación de los recursos a nivel programático dentro de los cinco días calendario contados desde la entrada en vigencia del dispositivo legal.