HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     
Economía

MEF transfiere más de S/42 millones para financiar los Juegos Panamericanos Lima 2027

Los fondos provienen de la Reserva de Contingencia y serán administrados por el Instituto Peruano del Deporte.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la transferencia. Foto: Agencia Andina
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la transferencia. Foto: Agencia Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó este sábado la transferencia de S/ 42 millones 810,168 a favor del Instituto Peruano del Deporte (IPD), recursos destinados a financiar la organización y realización de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, que se llevarán a cabo entre el 16 de julio y el 1 de agosto de ese año.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La medida se oficializó mediante el Decreto Supremo N.° 206-2025-EF, que aprueba una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF y bajo la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

De acuerdo con la norma, la autorización se enmarca en lo establecido en la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32394, que contempla disposiciones extraordinarias para fortalecer el desarrollo del sector turismo y dicta otras medidas vinculadas.

El decreto precisa que el titular del pliego habilitado —en este caso el IPD— deberá aprobar, mediante Resolución, la desagregación de los recursos a nivel programático dentro de los cinco días calendario contados desde la entrada en vigencia del dispositivo legal.

Notas relacionadas
Oro y plata para el Perú en estos Panamericanos Junior 2025

Oro y plata para el Perú en estos Panamericanos Junior 2025

LEER MÁS
El Team Perú suma más medallas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

El Team Perú suma más medallas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

LEER MÁS
Grato encuentro entre el presidente del Gobierno de Paraguay y presidente del Comité Olímpico Peruano

Grato encuentro entre el presidente del Gobierno de Paraguay y presidente del Comité Olímpico Peruano

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sabine Bloch, embajadora de Alemania, en Perumin 37: “El 90% de las grandes mineras en el Perú tienen alguna máquina alemana”

Sabine Bloch, embajadora de Alemania, en Perumin 37: “El 90% de las grandes mineras en el Perú tienen alguna máquina alemana”

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: piden a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de S/21.400

Retiro AFP 2025: piden a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de S/21.400

LEER MÁS
SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Presentan proyecto de ley para eliminar la distorsión en el cobro de comisiones de las AFP

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

Octavo retiro de AFP 2025: ¿cuáles son las consecuencias de retirar el 95.5% de mi fondo pensiones en Integra, Prima, Habitat y Profuturo?

Economía

Presentan proyecto de ley para eliminar la distorsión en el cobro de comisiones de las AFP

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

Octavo retiro de AFP 2025: ¿cuáles son las consecuencias de retirar el 95.5% de mi fondo pensiones en Integra, Prima, Habitat y Profuturo?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte: queman muñeco de la presidenta en rechazo por su llegada a Arequipa

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: ¿qué se sabe de tercera fecha de manifestaciones en Centro de Lima?

Gustavo Gorriti a Muñante por posible citación obligatoria al Congreso: “Lo consideraré un galardón en mi carrera”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota