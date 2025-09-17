HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Perú impulsa el deporte y la salud gracias al trabajo del COI, MINSA, IPD, COP y PATH

El Perú fue seleccionado como uno de los 5 países para implementar la Iniciativa del Deporte Comunitario y la Salud, liderada por el COI y la OMS. Esta propuesta busca fomentar la actividad física para mejorar la salud.

El objetivo de esta cooperación es reducir factores de riesgo asociados a enfermedades como hipertensión, diabetes y obesidad.
El objetivo de esta cooperación es reducir factores de riesgo asociados a enfermedades como hipertensión, diabetes y obesidad.

El Perú ha sido seleccionado como uno de los cinco países a nivel mundial para implementar la Iniciativa del Deporte Comunitario y la Salud, una propuesta global liderada por el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de fomentar la actividad física y el deporte comunitario como herramientas clave para mejorar la salud y prevenir enfermedades.

En el país, la Iniciativa es impulsada por una alianza estratégica conformada por el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto Peruano del Deporte (IPD), el Comité Olímpico Peruano (COP) que lidera su presidente Renzo Manyari Velazco y la Secretaría Técnica de la Iniciativa (PATH).

Esta cooperación busca informar a la comunidad sobre la importancia para la salud de realizar actividad física a fin de reducir los factores de riesgo asociados a enfermedades no transmisibles como la hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, sarcopenia, osteopenia y generar conciencia sobre los beneficios de mantener una vida activa.

Es por ello que el Presidente del Comité Olímpico Peruano conjuntamente con la Secretaría Técnica de la Iniciativa (PATH), en su representación; Inés Contreras (coordinadora de proyectos) se unen para generar sinergias con el apoyo de los deportistas que a través de ellos están fomentando el desarrollo del deporte y la salud física y mental en el Perú, participando en charlas, talleres, capacitaciones.

Perú, junto a Nepal, Tanzania, Vietnam y Ghana, ha sido seleccionado por su potencial de impacto en hasta la fecha, la Iniciativa PATH ha logrado capacitar a más de 1,000 personas entre agentes comunitarios de salud, funcionarios públicos, docentes y estudiantes universitarios, quienes se han convertido en agentes multiplicadores de la importancia de la actividad física para la salud.

Además, la Iniciativa cuenta ya con más de 30 organizaciones afiliadas que se han comprometido a promover la actividad física en sus entornos. El objetivo es seguir sumando aliados del sector público, privado y académico que se unan a este movimiento por un Perú más activo y saludable.

PATH promueve un mensaje claro y accesible: ¡30 minutos de actividad física al día pueden marcar la diferencia! Caminar, correr, bailar o practicar algún deporte no solo mejora la salud física, sino también el bienestar emocional y la calidad de vida.

