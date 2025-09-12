Indecopi multó a Sport Huancayo y al IPD tras la denuncia de un hincha que sufrió un accidente en un partido de la Liga 1. | Foto: composición LR/Indecopi/Estadio Huancayo

Indecopi multó a Sport Huancayo y al IPD tras la denuncia de un hincha que sufrió un accidente en un partido de la Liga 1. | Foto: composición LR/Indecopi/Estadio Huancayo

La Comisión de la Oficina del Indecopi en Junín sancionó a Sport Huancayo y al Instituto Peruano del Deporte (IPD) tras comprobar que no implementaron las medidas de seguridad necesarias durante un encuentro ante Alianza Lima por la Liga 1, el cual se llevó a cabo el 11 de mayo de 2024. La medida se adoptó debido a que un espectador cayó desde una altura de 3.5 metros en la tribuna norte del Estadio Huancayo, situado a 3.259 m s. n. m.

El espectador fue identificado como Alain Guichard Chávez, quien sufrió una grave lesión y presentó una denuncia por la falta de garantías y auxilio por parte de ambas instituciones.

La resolución final de la Indecopi. Foto: Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Junín

La fuerte multa que deberá pagar Sport Huancayo y el IPD

De acuerdo con la Resolución N.° 407-2025/INDECOPI-JUN, tanto el club huancaíno como la máxima entidad del deporte peruano deberán pagar una fuerte multa económica que los responsabiliza por el hecho. Por ello, las sanciones que se le imputan al Sport Huancayo, como equipo organizador, fueron impuestas principalmente por no implementar un plan de rescate y atención médica (1 UIT); no activar la póliza de seguro frente al accidente del denunciante (6,89 UIT); no garantizar la seguridad en la tribuna oriente del estadio (151,28 UIT); no brindar atención inmediata al afectado tras su caída (1 UIT); y permitir que su traslado se realizara en una ambulancia particular costeada por él mismo (1 UIT). Es decir, el cuadro del 'Rojo Matador' tendrá que pagar aproximadamente casi S/ 1 millón por los daños ocasionados al aficionado.

Además, el IPD recibió una sanción de 15 UIT, equivalentes a cerca de S/80.000, porque no garantizó las condiciones de seguridad en la tribuna oriente, que carecía de barandas, vallas, rejas de protección, mallas permanentes y señalización de advertencia.

Las medidas correspondientes que se le aplicó al Sport Huancayo

En su condición de club anfitrión, la Comisión de la Oficina del Indecopi dispuso medidas contra Sport Huancayo para que cubra los gastos médicos del denunciante y devuelva los S/100 por el traslado en ambulancia. Asimismo, el IPD, propietario del recinto deportivo, deberá acondicionar la tribuna oriente en un plazo de 30 días hábiles con los elementos necesarios para garantizar la seguridad de los asistentes en próximos eventos.

La defensa de Sport Huancayo que fue rechazado por la Indecopi

En medio de la investigación, Sport Huancayo intentó defenderse al señalar que no podía modificar ni instalar barandas o rejas en la infraestructura del estadio. Sin embargo, Indecopi precisó que el club huancaíno era responsable del accidente que sufrió el hincha y que estaba facultado para colocar elementos de seguridad sin necesidad de alterar la propiedad.