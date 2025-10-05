Oliver Sonne quedó fuera de la lista para el partido ante Aston Villa, que su equipo perdió. Foto: composición de LR/Instagram/Burnley FC

Oliver Sonne quedó fuera de la lista para el partido ante Aston Villa, que su equipo perdió. Foto: composición de LR/Instagram/Burnley FC

Oliver Sonne ha perdido terreno en el Burnley desde su reincorporación al club inglés luego de acompañar a la selección peruana en la última fecha doble de eliminatorias. Ya no es solo que el 'Vikingo' se quede en la banca de suplentes, sino que ni siquiera está siendo considerado en lista por su DT, Scott Parker.

Desde hace cuatro jornadas, el lateral peruano-danés no sabe lo que es jugar por Premier League. Este domingo, quedó fuera de la convocatoria para el partido contra Aston Villa, el cual precisamente aspiraba a disputar tras no ser incluido en la primera lista de Manuel Barreto, técnico de la Bicolor.

¿Por qué Oliver Sonne no fue convocado a la selección peruana?

Según el periodista Gustavo Peralta, el futbolista de 24 años acordó no ser llamado para esta fecha FIFA de octubre con el objetivo de recuperar continuidad con los clarets, algo que finalmente no ocurrió.

"Las cabezas deportivas de la FPF hablaron con Oliver Sonne y se definió que se quede en su equipo buscando recuperar terreno. Que se logre consolidar y para la convocatoria de noviembre estará. Indudablemente está en los planes", informó el comunicador vía redes sociales.

¿Cuántos partidos de Premier League jugó Oliver Sonne?

En lo que va esta temporada 2025-26, el 'Vikingo' lleva tres apariciones en Premier League con el Burnley (ante Tottenham, Sunderland y Manchester United), pero solo fue titular contra los Spurs. En total, ha sumado 104 minutos en cancha.

El único partido en el que ha tenido minutos el último mes fue el choque contra Cardiff City, por la Carabao Cup, pero no pudo evitar la derrota y consecuente eliminación de su equipo del torneo. En Premier, no juega desde el 30 de agosto.

Próximo partido del Burnley

Tras la derrota ante Aston Villa de este domingo, el Burnley reaparecerá en Premier League recién el próximo sábado 18 de octubre, frente al Leeds United, en condición de local. Oliver Sonne buscará volver a entrar en la consideración de su entrenador.