Giancarlo ‘Flaco’ Granda se refirió a la reciente lesión de Alex Valera. El delantero de Universitario de Deportes fue incluido en la lista de convocados de Manuel Barreto para enfrentar a Chile este viernes 10 de octubre. Sin embargo, en las últimas horas, Jorge Fossati puso en duda su participación al revelar que el jugador aún no se encuentra totalmente recuperado y que disputó el partido ante Alianza Atlético con molestias, por la jornada pasada del Torneo Clausura 2025.

Esta situación generó diversos rumores, ya que no es la primera vez que 'Valegol' sufre una lesión poco después de ser convocado. Ante ello, Granda comentó que, si bien no duda de la palabra del jugador, resulta llamativo que cada vez que es citado ocurra algo similar, incluso siendo conocido de Barreto.

¿Qué dijo Giancarlo Granda sobre lesión de Alex Valera?

"No dudo de la palabra (de Valera), pero siempre pasa algo. Pueden existir distintas excusas o distintas lesiones, pero ya es cada vez que se le convoca ocurre algo. Valera declaró en la Liga 1 y dijo: “estoy entusiasmado con la convocatoria”, fue el comentario del periodista acerca de Valera.

Las dudas aumentaron también porque, después del amistoso de la ‘Bicolor’, Universitario deberá enfrentar a Sporting Cristal, y muchos se preguntan si Valera quedará fuera del duelo con la selección pero estará disponible para ese encuentro clave. Habrá que esperar para ver qué ocurre finalmente.

¿Qué dijo Jorge Fossati Álex Valera?

Como se recuerda, en conversación con los medios, el 'Nono' salió hablar sobre las molestias de Valera, sobre todo para que no se creen rumores alrededor de esta situación.

"Espero que pueda llegar en condiciones, no está totalmente recuperado, no lo saqué porque estaba jugando mal, andaba con una molestia, lo digo para que no empiecen con especulaciones absurdas que he visto en ocasiones anteriores", explicó Fossati.