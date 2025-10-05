HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      
Fútbol Peruano

Paolo Guerrero reveló hasta qué año planea jugar en Alianza Lima y qué piensa hacer tras su retiro: "Es mi idea"

El capitán de Alianza Lima finalmente anunció cuándo se retirará del fútbol profesional y aseguró que hubiese sido "lindo" clasificar a otro mundial con la selección peruana.

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2025. Foto: captura de Nativa
Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2025. Foto: captura de Nativa

Paolo Guerrero es uno de los jugadores que más ha destacado en Alianza Lima desde su llegada. El 'Depredador' arribó a La Victoria en septiembre del 2024 y pudo cumplir su sueño de jugar de manera profesional con el equipo del que es hincha. El máximo artillero de la selección peruana sigue siendo determinante y, pese a sus 41 años, aún planea seguir vistiendo los colores del conjunto íntimo por un tiempo más.

En diálogo con Nativa, Guerrero confesó que tiene pensado jugar hasta el otro año y de ahí le pondrá fin a su carrera deportiva. Asimismo, precisó que ahora le queda disfrutar lo que queda de la temporada 2025, donde Alianza Lima tiene pocas chances de ganar el Torneo Clausura y forzar los playoffs para una posible final con Universitario, que ve más de cerca el tricampeonato.

PUEDES VER: Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: 'Todo nuestro apoyo'

lr.pe

Paolo Guerrero reveló que planea jugar hasta el 2026

"Mi idea es jugar todo el 2026 y después decirle adiós al fútbol. Ese es mi idea. Así es el fútbol, en alguna hora iba a llegar su final y nada, por ahora aprovechar lo que resta de este año y si Dios quiere, poder jugar el próximo año 2026 y después en cerrar de buena manera", dijo en un primer instante.

En ese momento, el entrevistador le recordó lo "lindo" que hubiese sido poder concretar otra clasificación a la máxima fiesta del deporte rey para así cerrar con "broche de oro" su carrera profesional; sin embargo, no descartó que más adelante pueda vivir esa experiencia nuevamente como técnico o gerente deportivo.

"Hubiese sido lindo clasificar de nuevo al Mundial, es una espina que a veces uno se queda, pero el fútbol da revanchas, quién sabe algún día no estaré en la cancha como jugador, pero como entrenador o gerente deportivo, uno nunca sabe", indicó.

El 'Depredador' aseguró que en los años próximos, cuando ya haya colgado los chimpunes, se visualiza como un empresario. "Tengo muchos proyectos, hoy por hoy no te puedo decir que estaré ligado al fútbol, pero tengo muchos proyectos. (...) Veo mis negocios, me veo como empresario a futuro y no cierro nada que pueda venir más adelante. Estoy abierto a lo que se me presente, espero que surjan bonitas cosas", precisó.

PUEDES VER: Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

lr.pe

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Guerrero con Alianza Lima?

El atacante nacional tiene vínculo con el conjunto victoriano hasta diciembre del 2025. Sin embargo, todo indica que seguirá en Alianza Lima. En su momento, Franco Navarro, director deportivo de la institución, manifestó su deseo de seguir contanto con él.

VAR anula golazo de Paolo Guerrero que era el 1-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau: había definido de sombrerito

VAR anula golazo de Paolo Guerrero que era el 1-1 de Alianza Lima ante Atlético Grau: había definido de sombrerito

Paolo Guerrero revela cómo quedaron en Alianza Lima al no llegar a la final de la Sudamericana: "Hasta ahora veo..."

Paolo Guerrero revela cómo quedaron en Alianza Lima al no llegar a la final de la Sudamericana: "Hasta ahora veo..."

Mario Irivarren cuenta que famoso video de Alondra García cantando 'Mi declaración de amor' era dedicada a él y no a Paolo Guerrero: "Lo grabó en mi carro"

Mario Irivarren cuenta que famoso video de Alondra García cantando 'Mi declaración de amor' era dedicada a él y no a Paolo Guerrero: "Lo grabó en mi carro"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jorge Fossati apunta contra Manuel Barreto y cuestiona la lista de convocados de la selección peruana: "Sigo sin entender"

Jorge Fossati apunta contra Manuel Barreto y cuestiona la lista de convocados de la selección peruana: “Sigo sin entender”

Así Universitario sea campeón directo, igual habrá playoffs: ¿por qué se jugará sí o sí esta fase en la Liga 1 2025?

Así Universitario sea campeón directo, igual habrá playoffs: ¿por qué se jugará sí o sí esta fase en la Liga 1 2025?

Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

¿Indirecta a Universitario? Alianza Lima deja mensaje sobre camiseta en honor al Señor de los Milagros: "La única morada del pueblo"

¿Indirecta a Universitario? Alianza Lima deja mensaje sobre camiseta en honor al Señor de los Milagros: "La única morada del pueblo"

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO hoy y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO hoy y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

