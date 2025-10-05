Paolo Guerrero es uno de los jugadores que más ha destacado en Alianza Lima desde su llegada. El 'Depredador' arribó a La Victoria en septiembre del 2024 y pudo cumplir su sueño de jugar de manera profesional con el equipo del que es hincha. El máximo artillero de la selección peruana sigue siendo determinante y, pese a sus 41 años, aún planea seguir vistiendo los colores del conjunto íntimo por un tiempo más.

En diálogo con Nativa, Guerrero confesó que tiene pensado jugar hasta el otro año y de ahí le pondrá fin a su carrera deportiva. Asimismo, precisó que ahora le queda disfrutar lo que queda de la temporada 2025, donde Alianza Lima tiene pocas chances de ganar el Torneo Clausura y forzar los playoffs para una posible final con Universitario, que ve más de cerca el tricampeonato.

Paolo Guerrero reveló que planea jugar hasta el 2026

"Mi idea es jugar todo el 2026 y después decirle adiós al fútbol. Ese es mi idea. Así es el fútbol, en alguna hora iba a llegar su final y nada, por ahora aprovechar lo que resta de este año y si Dios quiere, poder jugar el próximo año 2026 y después en cerrar de buena manera", dijo en un primer instante.

En ese momento, el entrevistador le recordó lo "lindo" que hubiese sido poder concretar otra clasificación a la máxima fiesta del deporte rey para así cerrar con "broche de oro" su carrera profesional; sin embargo, no descartó que más adelante pueda vivir esa experiencia nuevamente como técnico o gerente deportivo.

"Hubiese sido lindo clasificar de nuevo al Mundial, es una espina que a veces uno se queda, pero el fútbol da revanchas, quién sabe algún día no estaré en la cancha como jugador, pero como entrenador o gerente deportivo, uno nunca sabe", indicó.

El 'Depredador' aseguró que en los años próximos, cuando ya haya colgado los chimpunes, se visualiza como un empresario. "Tengo muchos proyectos, hoy por hoy no te puedo decir que estaré ligado al fútbol, pero tengo muchos proyectos. (...) Veo mis negocios, me veo como empresario a futuro y no cierro nada que pueda venir más adelante. Estoy abierto a lo que se me presente, espero que surjan bonitas cosas", precisó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Guerrero con Alianza Lima?

El atacante nacional tiene vínculo con el conjunto victoriano hasta diciembre del 2025. Sin embargo, todo indica que seguirá en Alianza Lima. En su momento, Franco Navarro, director deportivo de la institución, manifestó su deseo de seguir contanto con él.