HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     
EN VIVO | Alianza Lima vs. Alianza Universidad
EN VIVO | Alianza Lima vs. Alianza Universidad      EN VIVO | Alianza Lima vs. Alianza Universidad      EN VIVO | Alianza Lima vs. Alianza Universidad      
Deportes

L1 Max sorprende al interrumpir partido de Alianza Lima para transmitir duelo del ascenso en Argentina

¡Insólito! El canal de la Liga 1 dejó atónitos a sus televidentes al empezar a pasar el encuentro entre Temperley vs Nueva Chicago durante el partido de Alianza Lima en Huánuco.

El canal peruano trasmitió durante algunos minuto el Temperley vs Nueva Chicago. Foto: composición de LR/captura de L1 Max
El canal peruano trasmitió durante algunos minuto el Temperley vs Nueva Chicago. Foto: composición de LR/captura de L1 Max

Curioso momento. L1 Max, canal encargado de transmitir los partidos de la primera división del Perú, sorprendió a más de uno tras interrumpir el compromiso de Alianza Lima vs Alianza Universidad. El mencionado canal empezó a pasar el choque entre Temperley vs Nueva Chicago de la segunda división de Argentina.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
EN VIVO | Alianza Lima vs Alianza Universidad HOY vía L1 MAX, minuto a minuto del partido en Huánuco: Mena pone el 2-1 contra los blanquiazules

EN VIVO | Alianza Lima vs Alianza Universidad HOY vía L1 MAX, minuto a minuto del partido en Huánuco: Mena pone el 2-1 contra los blanquiazules

LEER MÁS
VAR anula golazo de Hernán Barcos por polémico offside de Alianza Lima: íntimos pierden 1-0 ante Alianza Universidad por el Clausura

VAR anula golazo de Hernán Barcos por polémico offside de Alianza Lima: íntimos pierden 1-0 ante Alianza Universidad por el Clausura

LEER MÁS
'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernán Barcos y la infantil expulsión que se ganó en Alianza Lima: hasta Paolo Guerrero quedó atónito por la roja al 'Pirata'

Hernán Barcos y la infantil expulsión que se ganó en Alianza Lima: hasta Paolo Guerrero quedó atónito por la roja al 'Pirata'

LEER MÁS
EN VIVO | Alianza Lima vs Alianza Universidad HOY vía L1 MAX, minuto a minuto del partido en Huánuco: Hernán Barcos es expulsado

EN VIVO | Alianza Lima vs Alianza Universidad HOY vía L1 MAX, minuto a minuto del partido en Huánuco: Hernán Barcos es expulsado

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 5 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 5 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Jorge Fossati apunta contra Manuel Barreto y cuestiona la lista de convocados de la selección peruana: “Sigo sin entender”

Jorge Fossati apunta contra Manuel Barreto y cuestiona la lista de convocados de la selección peruana: “Sigo sin entender”

LEER MÁS
Juan Manuel Vargas tajante al escoger entre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro: "Me quedo con mi 'capi'"

Juan Manuel Vargas tajante al escoger entre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro: "Me quedo con mi 'capi'"

LEER MÁS
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Deportes

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Alex Pereria vs Magomed Ankalaev 2 por la UFC 320: hora y canales para ver la histórica revancha por el título mundial

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025