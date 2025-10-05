HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre
Fútbol Peruano

'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

El multicampeón con Alianza Lima fue consultado por las constantes expulsiones de Carlos Zambrano esta temporada y aseguró que actualmente es complicado jugar con VAR.

Carlos Zambrano registra 6 expulsiones en el 2025. Foto: composición LR/captura de José Varela/YouTube/La República
Carlos Zambrano ha sido uno de los jugadores más elogiados y, a la vez, cuestionados esta temporada con Alianza Lima debido a las constantes expulsiones que ha sufrido (6 hasta el momento). Su más reciente cartulina roja fue ante Cienciano, lo que generó no solo una fuerte crítica por parte de la hinchada, sino también una sanción económica por parte del club. Uno de los que se refirió a este tema fue 'Pepe' Soto, un de los referentes del cuadro íntimo.

El cuatro veces campeón con Alianza Lima y extécnico del club brindó una entrevista al periodista José Varela y aseguró que jugar al fútbol en la era VAR se ha vuelto complicado. El exfutbolista nacional no dudó en elogiar al 'León' por su jerarquía y lo que le viene dando al cuadro blanquiazul.

'Pepe' Soto opinó sobre Carlos Zambrano tras sus constantes expulsiones

"Lo que pasa es que ahora, justo hablábamos de las expulsiones de Carlos, nos hubiese pasado a nosotros lo mismo con VAR. A veces hay que saber jugar con el VAR, pero sabemos la capacidad de Carlos, lo que le puede dar a Alianza, lo que le está dando a Alianza", declaró.

Pese a los elogios, Soto también le pidió al 'Káier' que pueda controlarse un poco más, ya que jugar con VAR es "complicado" debido a las diversas decisiones que pueden tomar los árbitros por acciones similares.

"Lo único que le pido es que se controle un poquito más, porque es difícil, ahora jugar con VAR es muy complicado, porque hay pisotones que te expulsan, hay pisotones que no. Por ahí te levantas el codo para protegerte y te expulsan, entonces, es complicado", sentenció.

