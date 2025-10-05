HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     
EN VIVO | Alianza Lima vs. Alianza Universidad
EN VIVO | Alianza Lima vs. Alianza Universidad      EN VIVO | Alianza Lima vs. Alianza Universidad      EN VIVO | Alianza Lima vs. Alianza Universidad      
Fútbol Peruano

Hernán Barcos y la infantil expulsión que se ganó en Alianza Lima: hasta Paolo Guerrero quedó atónito por la roja al 'Pirata'

El goleador de Alianza Lima se ganó la cartulina roja tras una imprudente falta contra el defensor de Alianza Universidad. Los íntimos caen 2-1 en Huánuco y se complican en el Torneo Clausura.

Hernán Barcos dejó a Alianza Lima con 10 hombres. Foto: composición LR/captura de L1 Max
Hernán Barcos dejó a Alianza Lima con 10 hombres. Foto: composición LR/captura de L1 Max

Alianza Lima sigue sin encontrar el rumbo en el Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo comandado por Néstor Gorosito cae de forma parcial 2-1 contra Alianza Universidad y complica sus chances de seguir en la pelea por el segundo certamen del año; por si fuera poco, en el complemento sufrió la infantil expulsión del goleador Hernán Barcos.

La acción sorprendió a todos en el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco, incluso el propio delantero Paolo Guerrero se mostró sorprendido por lo acontecido con su compañero.

Expulsión de Hernán Barcos en partido de Alianza Lima

Alianza Lima, que necesita un triunfo para acercarse al líder Universitario de Deportes, tiene la obligación de vencer a Alianza Universidad; sin embargo, las cosas no marchan como espera el equipo blanquimorado, pues en el arranque del complemento los de Roberto Mosquera se pusieron adelante en el marcador gracias al tanto de Yorleys Mena.

La situación se complicó al minuto 57 con la expulsión de Hernán Barcos. El veterano delantero argentino disputó un balón con el rival, pero dejó la pierna estirada al caer y conectó al defensor blaugrana en su zona baja. Dicha acción fue sancionado de inmediato por el árbitro principal con una roja directa.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO: hora y canal de la fecha por Copa Libertadores Femenina

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO: hora y canal de la fecha por Copa Libertadores Femenina

LEER MÁS
Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EN VIVO | Alianza Lima vs Alianza Universidad HOY vía L1 MAX, minuto a minuto del partido en Huánuco: Hernán Barcos es expulsado

EN VIVO | Alianza Lima vs Alianza Universidad HOY vía L1 MAX, minuto a minuto del partido en Huánuco: Hernán Barcos es expulsado

LEER MÁS
Jorge Fossati apunta contra Manuel Barreto y cuestiona la lista de convocados de la selección peruana: “Sigo sin entender”

Jorge Fossati apunta contra Manuel Barreto y cuestiona la lista de convocados de la selección peruana: “Sigo sin entender”

LEER MÁS
Juan Manuel Vargas tajante al escoger entre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro: "Me quedo con mi 'capi'"

Juan Manuel Vargas tajante al escoger entre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro: "Me quedo con mi 'capi'"

LEER MÁS
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

'Pepe' Soto hizo firme pedido a Carlos Zambrano tras expulsiones en Alianza Lima: "Que se controle un poquito más"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Fútbol Peruano

Pedro Díaz reconoció que aún no ha hablado con Manuel Barreto, pero confía en su capacidad como DT: "Tengo buenas referencias de él"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025