Alianza Lima sigue sin encontrar el rumbo en el Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo comandado por Néstor Gorosito cae de forma parcial 2-1 contra Alianza Universidad y complica sus chances de seguir en la pelea por el segundo certamen del año; por si fuera poco, en el complemento sufrió la infantil expulsión del goleador Hernán Barcos.

La acción sorprendió a todos en el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco, incluso el propio delantero Paolo Guerrero se mostró sorprendido por lo acontecido con su compañero.

Expulsión de Hernán Barcos en partido de Alianza Lima

Alianza Lima, que necesita un triunfo para acercarse al líder Universitario de Deportes, tiene la obligación de vencer a Alianza Universidad; sin embargo, las cosas no marchan como espera el equipo blanquimorado, pues en el arranque del complemento los de Roberto Mosquera se pusieron adelante en el marcador gracias al tanto de Yorleys Mena.

La situación se complicó al minuto 57 con la expulsión de Hernán Barcos. El veterano delantero argentino disputó un balón con el rival, pero dejó la pierna estirada al caer y conectó al defensor blaugrana en su zona baja. Dicha acción fue sancionado de inmediato por el árbitro principal con una roja directa.

Noticia en desarrollo...