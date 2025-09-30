HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Diego Rebagliati explica por qué Alianza Lima tuvo mejor campaña internacional que Universitario: "La exigencia..."

Alianza Lima llegó a disputar 18 partidos internacionales en el 2025. Por su parte, Universitario alcanzó los octavos de final de la Copa Libertadores después de 15 años.

Alianza Lima fue eliminado de la Sudamericana por la U de Chile, mientras que Universitario se despidió de la Libertadores ante Palmeiras. Foto: composición LR/'DyT'
Alianza Lima fue eliminado de la Sudamericana por la U de Chile, mientras que Universitario se despidió de la Libertadores ante Palmeiras. Foto: composición LR/'DyT'

Alianza Lima quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras sufrir una dura derrota contra la U. de Chile; sin embargo, más allá del resultado, el conjunto blanquiazul consiguió volver a ser protagonista en el extranjero y registró una histórica campaña internacional con 18 partidos disputados.

En medio de este panorama, entre los aficionados se empezó a debatir sobre el desempeño de Alianza y Universitario, club que alcanzó los octavos de final de Copa Libertadores, en los torneos Conmebol. En ese sentido, Diego Rebagliati señaló que lo conseguido por el equipo de Néstor Gorosito fue superior.

PUEDES VER: Alianza Lima ya contactó a su '9' para el 2026: blanquiazules van por argentino que podría reemplazar a Hernán Barcos o Paolo Guerrero

lr.pe

Rebagliati explica por qué Alianza hizo mejor campaña internacional que Universitario

El exfutbolista indicó que el elenco merengue, que fue eliminado por Palmeiras, tenía una mayor exigencia debido a que viene de lograr el bicampeonato de la Liga 1.

"Para mí, Alianza () La exigencia con la 'U' tiene que ser más alta que con Alianza en estos momentos porque viene de ser bicampeón del fútbol peruano. No es decir el campeón de 18 partidos, pero para mí, Alianza hizo mejor campaña internacional que la 'U'", manifestó durante la reciente edición del programa 'DyT'.

PUEDES VER: Filtran videos de los actos racistas contra Eryc Castillo durante el Alianza Lima vs Cienciano en el Cusco por el Torneo Clausura

lr.pe

La campaña internacional de Alianza Lima en el 2025

La campaña internacional de Alianza Lima en el 2025 dejó como saldo 7 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

  • Nacional de Asunción 1-1 Alianza Lima | fase 1 de Copa Libertadores
  • Alianza Lima 3-1 Nacional de Asunción | fase 1 de Copa Libertadores
  • Alianza Lima 1-0 Boca Juniors | fase 2 de Copa Libertadores
  • Boca Juniors 1-0 (4-5 en penales) Alianza Lima | fase 2 de Copa Libertadores
  • Deportes Iquique 1-2 Alianza Lima | fase 3 de Copa Libertadores
  • Alianza Lima 1-1 Deportes Iquique | fase 3 de Copa Libertadores
  • Alianza Lima 0-1 Libertad | fase de grupos Copa Libertadores
  • São Paulo 2-2 Talleres | fase de grupos Copa Libertadores
  • Alianza Lima 3-2 Talleres | fase de grupos Copa Libertadores
  • Alianza Lima 0-2 São Paulo | fase de grupos Copa Libertadores
  • Talleres 2-0 Alianza Lima | fase de grupos Copa Libertadores
  • Libertad 2-2 Alianza Lima | fase de grupos Copa Libertadores
  • Alianza Lima 2-0 Gremio | repechaje de la Copa Sudamericana
  • Gremio 1-1 Alianza Lima | repechaje de la Copa Sudamericana
  • Alianza Lima 2-0 Universidad Católica de Ecuador | octavos de final de Copa Sudamericana
  • Universidad Católica de Ecuador 1-2 Alianza Lima | octavos de final de Copa Sudamericana
  • Alianza Lima 0-0 U. de Chile | cuartos de final de Copa Sudamericana
  • U. de Chile 2-1 Alianza Lima | cuartos de final de Copa Sudamericana.
