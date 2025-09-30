Alianza Lima fue eliminado de la Sudamericana por la U de Chile, mientras que Universitario se despidió de la Libertadores ante Palmeiras. Foto: composición LR/'DyT'

Alianza Lima fue eliminado de la Sudamericana por la U de Chile, mientras que Universitario se despidió de la Libertadores ante Palmeiras. Foto: composición LR/'DyT'

Alianza Lima quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras sufrir una dura derrota contra la U. de Chile; sin embargo, más allá del resultado, el conjunto blanquiazul consiguió volver a ser protagonista en el extranjero y registró una histórica campaña internacional con 18 partidos disputados.

En medio de este panorama, entre los aficionados se empezó a debatir sobre el desempeño de Alianza y Universitario, club que alcanzó los octavos de final de Copa Libertadores, en los torneos Conmebol. En ese sentido, Diego Rebagliati señaló que lo conseguido por el equipo de Néstor Gorosito fue superior.

Rebagliati explica por qué Alianza hizo mejor campaña internacional que Universitario

El exfutbolista indicó que el elenco merengue, que fue eliminado por Palmeiras, tenía una mayor exigencia debido a que viene de lograr el bicampeonato de la Liga 1.

"Para mí, Alianza () La exigencia con la 'U' tiene que ser más alta que con Alianza en estos momentos porque viene de ser bicampeón del fútbol peruano. No es decir el campeón de 18 partidos, pero para mí, Alianza hizo mejor campaña internacional que la 'U'", manifestó durante la reciente edición del programa 'DyT'.

La campaña internacional de Alianza Lima en el 2025

La campaña internacional de Alianza Lima en el 2025 dejó como saldo 7 victorias, 6 empates y 5 derrotas.