Chevaristo sorprendió en redes sociales, luego de la eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana, al pelear con el periodista Silvio Valencia en un popular programa deportivo. Sin embargo, ese día se rompió una amistad de muchos años debido a la fuerte discusión que hubo entre ambos comentaristas. El 'Sensei' arremetió con picantes calificativos contra el argentino y terminó desbordando la paciencia de su amigo.

El bochornoso incidente entre los dos personajes se volvió tan mediático en redes sociales que distintos medios del extranjero se hicieron eco de ello. Portales como BioBio y Red Gol de Chile, La Nación de Costa Rica y Bar Caracol de Colombia le dieron cobertura al incidente.

¿Qué dijo Chevaristo luego de recordar la pelea contra Silvio Valencia?

"Anoche hablé con su hijo en Alemania, ya que somos muy amigos por Instagram y me fui llorando luego de hablar con él. Me quebré hace un instante porque jamás pensé que me pelearía con un amigo, aunque ya no lo es. Siento que ya se rompió una amistad de años. Le dije que me disculpara con la mamá de Silvio, pero ya no puedo regresar atrás. Ustedes saben como es esto. Tengo que seguir adelante trabajando", sentenció Chevaristo.

Silvio Valencia casi se va a las manos con Gustavo Barnechea

El cruce entre Valencia y Barnechea tuvo lugar el pasado fin de semana cuando se encontraban analizando la polémica publicación que realizó Renato Tapia en medio de la designación de Manuel Barreto como entrenador interino de la selección peruana.

El intercambio de oraciones comenzó a subir de tono, a tal punto que el 'Sensei' se levantó de su asiento con la intención de encarar a su colega en pleno programa que se transmite por el canal de YouTube 'Erick y Gonzalo'. En aquella ocasión, la producción decidió cortar la transmisión para evitar un mayor conflicto.