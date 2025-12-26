HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Franco Zanelatto vuelve al Perú: es nuevo fichaje de Melgar tras quedar libre desde Grecia

El delantero nacionalizado peruano regresa a la Liga 1 luego de casi un año en el extranjero. Es el tercer jugador que el Dominó incorpora para reforzar su ataque.

Franco Zanelatto jugará por primera vez en el Dominó. Foto: FBC Melgar
Franco Zanelatto jugará por primera vez en el Dominó. Foto: FBC Melgar

FBC Melgar se sigue reforzando para volver a ser protagonista de la Liga 1 en la temporada 2026. Este viernes, el equipo rojinegro anunció la llegada de Franco Zanelatto, extremo paraguayo nacionalizado peruano, quien se sumará al plantel en condición de agente libre tras rescindir de mutuo acuerdo con el OFI Creta de Grecia.

"¡Bienvenido al Dominó, Franco! Delantero de 25 años, con presencia en la selección peruana en las últimas eliminatorias, que llega para aportar potencia, juego y desborde en el frente de ataque. Franco se suma al ataque para reforzar el ataque y rugir junto a Arequipa", se lee en la bienvenida de los arequipeños para su nuevo futbolista.

Franco Zanelatto vuelve al Perú tras casi un año en el extranjero. Foto: FBC Melgar

Franco Zanelatto vuelve al Perú tras casi un año en el extranjero. Foto: FBC Melgar

PUEDES VER: Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por la 'U': 'No lo has visto jugar'

lr.pe

El último equipo que el exseleccionado blanquirrojo había tenido en nuestro país fue Alianza Lima, entre el 2023 y 2024. Previamente, pasó por Alianza Atlético y San Martín.

¿Cómo le fue a Franco Zanelatto en 2025?

Este año, el delantero apenas logró disputar siete partidos de la Super Liga de Grecia. No anotó goles ni dio asistencias y su tiempo acumulado de juego fue de tan solo 114 minutos.

¿Qué fichajes ha realizado Melgar?

Incluyendo a Zanelatto, estos son todos los refuerzos cuya incorporación ya cerró el elenco arequipeño. Los tres se desempeñan como atacantes.

  • Pablo Erustes
  • Jeriel De Santis
  • Franco Zanelatto.
