¿Piensa en el retiro? Jeque árabe revela el futuro de Canelo Álvarez tras perder todos sus títulos ante Terence Crawford

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford se realizó en Las Vegas y terminó con decisión unánime a favor de Crawford. Foto: composiciónLR/AFP/X

Después de siete años como figura indiscutida del boxeo mundial, Canelo Álvarez cedió sus títulos de campeón supermediano en la histórica pelea que sostuvo frente a Terence Crawford en Las Vegas. La contienda dejó al mexicano sin los cinturones de la AMB, CMB, OMB y FIB, generando una ola de especulaciones sobre su posible retiro.

Sin embargo, el ministro saudí Turki Al Sheikh, pieza clave en la industria del entretenimiento deportivo internacional, reveló detalles que cambian el panorama.

¿Qué pasará con Canelo Álvarez tras perder con Terence Crawford?

Pese a la derrota ante Terence Crawford, el futuro de Canelo Álvarez no apunta al retiro inmediato. Así lo confirmó Turki Al Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, quien se reunió con el mexicano el lunes 15 de septiembre.

El jeque, que ha sido protagonista en la organización de eventos deportivos de gran escala, aseguró que el tapatío aún tiene dos peleas firmadas para 2026 con Riyadh Season. "Le ofrecimos trabajar con nosotros hasta que se retire", escribió Al Sheikh en redes sociales. Incluso, reveló que el pugilista le obsequió los guantes de la pelea celebrada en Las Vegas, en señal de agradecimiento por el respaldo.

Esto descarta, al menos por ahora, cualquier posibilidad de retiro inmediato. El boxeador seguirá vinculado a los proyectos saudíes, que en los últimos años han transformado la escena internacional del boxeo con combates millonarios y espectáculos sin precedentes.

¿Cuál fue la reacción de Canelo Álvarez ante su derrota?

El ex campeón mundial Canelo Álvarez reaccionó con madurez tras su caída ante Crawford, publicando un mensaje en sus redes sociales donde valoró su carrera y agradeció el apoyo de sus allegados. “Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje”, escribió.

El púgil también dedicó palabras especiales a su entrenador Eddy Reynoso, así como a su familia y millones de seguidores: “Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme ¡Viva México, cabr**es!”.

Estas declaraciones calmaron las aguas entre sus aficionados, quienes se preguntaban si este tropiezo marcaría el fin de su trayectoria profesional.

¿Cómo fue la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford fue un evento histórico para el boxeo mundial. El combate enfrentó a dos de los mejores libra por libra del planeta. Crawford, invicto y con un estilo técnico impecable, dominó de principio a fin y convenció a los jueces, que dictaron una decisión unánime a su favor.

Por primera vez en años, Canelo Álvarez quedó sin cinturones, algo que marca un antes y un después en su legado deportivo. La derrota, aunque dura, también abre nuevas rutas, tanto comerciales como competitivas, que el púgil podría explorar bajo la tutela de sus aliados internacionales.

Además, la contienda contra Crawford demostró el interés global que sigue despertando Álvarez. La pelea fue uno de los eventos más vistos del año y generó millones en ingresos por pago por evento, entradas y patrocinadores.