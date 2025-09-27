Un docente en Huancayo es acusado por padres de familia de promover peleas de box entre sus alumnos durante horario de clases. | Foto: Composición LR/ YouTube Buenos Días Perú

Un docente en Huancayo es acusado por padres de familia de promover peleas de box entre sus alumnos durante horario de clases. | Foto: Composición LR/ YouTube Buenos Días Perú

Un profesor de educación física en Huancayo es acusado por padres de familia de promover peleas de box entre alumnos durante el horario de clases. Al enterarse del aparente hecho por un video donde se ve a estudiantes en un salón de clases ejerciendo este deporte, exigieron la inmediata destitución del docente. El colegio donde ocurrieron estos supuestos enfrentamientos se llama José Faustino Sánchez Carrión, ubicado en el distrito de El Mantaro, en la provincia de Jauja.

El instructor, identificado como Pablo Rivera Rivas, habría organizado estas peleas con incluso guantes de boxeo en pleno horario escolar. El video, que al parecer fue grabado por un estudiante, rápidamente se viralizó entre los papás y mamás. Al enterarse de lo ocurrido, fueron hasta las inmediaciones de la escuela para protestar y exigir sanciones. "El profesor hace lo que le da la gana en el colegio. Queremos que lo retiren, porque ya estamos cansados", dijo una madre de familia a Panamericana.

TE RECOMENDAMOS Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Asesinan a balazos a cantante de música urbana Franco Danós en barbería del Callao

Padres de familia exigen destitución de docente que fomentaba peleas de boxeo entre alumnos

"Está denigrando a nuestra institución educativa haciendo quedar mal al colegio José Faustino Sánchez Carrión. Pienso que un profesor con ética profesional piensa y analiza antes de hacer daño a la institución", señaló otra madre de familia.

Asimismo, los padres señalaron que las peleas de boxeo organizadas por el profesor habrían generado división y rivalidades entre los alumnos. Tras la denuncia, incluso llegó personal del Ministerio Público de Jauja junto a una comisión de la UGEL para iniciar las investigaciones correspondientes y recoger testimonios de lo sucedido.