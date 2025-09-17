Conmoción en México por la muerte de promesa de boxeo: fue encontrado sin vida en zona desértica

Consternación en México por la muerte de una joven promesa del boxeo. Jesús Iván Mercado, de 21 años y originario de Nogales, Sonora, fue hallado sin vida en una zona desértica ubicada en la frontera entre Sonora y Baja California. El cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera que conecta con el Golfo de Santa Clara, a la altura del kilómetro 9, gracias al aviso de conductores que transitaban por la zona.

De acuerdo con medios locales, en un inicio las autoridades describieron a la víctima como un hombre de entre 20 y 35 años, de complexión delgada, tez blanca y cabello ondulado. No obstante, fueron sus tatuajes los que permitieron que sus familiares confirmaran su identidad.

¿Quién era Jesús Iván Mercado?

Jesús Iván Mercado, conocido en el ámbito boxístico como ‘Rafaguita’, era un peleador de la categoría peso gallo que con apenas 21 años ya había construido un récord profesional de siete triunfos, nueve derrotas y un nocaut. Personas cercanas a él señalaron que se había mudado hace poco a San Luis Río Colorado con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades que le permitieran crecer y avanzar en su carrera deportiva. Incluso, días previos a su fallecimiento, se había trasladado a Ciudad Juárez para disputar un combate, reflejando así su constancia y compromiso con el boxeo.

¿Qué le paso a Jesús Iván?

Según una publicación en Facebook de la página Madres Buscadoras de Sonora, la mañana del 15 de septiembre fue encontrado un cuerpo sin vida envuelto en una cobija en la carretera que conduce al Golfo de Santa Clara, el cual posteriormente fue identificado como Iván Mercado Cabrera.