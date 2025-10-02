Pablo Cepellini responde a la hinchada de Alianza Lima tras cánticos contra los jugadores en el partido contra Atlético Grau: "Siempre te van a exigir"
Pablo Cepellini comentó sobre la presión de la hinchada de Alianza Lima y destacó la importancia de centrarse en los próximos partidos para escalar posiciones en el Torneo Clausura 2025.
Alianza Lima volvió a la victoria tras imponerse 2-1 a Atlético Grau con goles de Alan Cantero y Josué Estrada. Este resultado llega en medio de la reciente eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana, la derrota por 2-1 ante Cienciano del Cusco y las fuertes críticas que ha recibido el equipo 'blanquiazul' por parte de sus hinchas. Con este triunfo, el club de La Victoria se ubica en la cuarta posición con 18 puntos, a nueve del líder, Universitario de Deportes.
A los 13 minutos del primer tiempo, Alianza Lima perdía 1-0 con gol del delantero Neri Bandiera. A medida que avanzaba el encuentro y al no revertirse el marcador, los hinchas corearon cánticos dirigidos a los jugadores: "Olé, olé, olá, olá; queremos jugadores que quieran campeonar". Este mensaje no pasó desapercibido para Pablo Cepellini, volante uruguayo del conjunto de La Victoria, quien señaló que entendía el malestar de la hinchada. "En un equipo grande siempre te van a exigir, siempre te van a obligar a ganar", declaró en rueda de prensa.
Pablo Cepellini declara sobre los cánticos de la hincha de Alianza Lima a los jugadores
Para el jugador, este tipo de situaciones era normal, sobre todo luego de la eliminación en la Copa Sudamericana y la derrota en el partido previo del torneo local. "Estamos enfocados en los seis partidos que quedan y en tratar de terminar lo más arriba posible", mencionó. Agregó además que el equipo seguía de cerca los partidos de sus rivales y que la semana había sido bastante complicada para el club.
"Los muchachos están dejando todo, se está entrenando bien. Como te digo, los resultados mandan, y a veces te toca quedar fuera de la copa y luego perder el siguiente partido en liga, lo cual es complicado. Por eso la gente se manifestó", finalizó.
¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?
El próximo partido de Alianza Lima será ante Alianza Universidad, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, este domingo 5 de octubre a las 12.00 p. m., en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco.