Alianza Lima no pudo en Coquimbo y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 tras perder 2-1 ante la U. de Chile. Los dos tantos del Romántico Viajero terminó dándole a la clasificación a semifinales, pese al descuento de Eryc Castillo en el segundo tiempo. Uno de los jugadores que se hizo extrañar fue Carlos Zambrano, quien no pudo jugar tras ser expulsado en el compromiso de ida en Matute. Al respecto, Pablo Ceppelini señaló que la ausencia del defensor terminó pasando factura en la vuelta.

En conversación con la prensa internacional, el volante uruguayo lamentó la eliminación de Alianza de la Copa Sudamericana. Asimismo, comentó algunos aspectos que terminaron pagando caro en la llave de 180 minutos.

Pablo Ceppelini se acordó de expulsión de Carlos Zambrano tras eliminación de Alianza Lima

"Los primeros minutos entramos un poco dormidos, cosas que no pueden pasar en estas instancias, tenemos que estar de pie los 90 minutos. Son llaves de 180 minutos. En casa también sufrimos una expulsión y lo pagamos caro. Es fútbol, el deporte es así y ahora pensar en Cienciano", declaró Ceppelini en zona mixta.

Posteriormente, comentó el dolor de todo el plantel por no poder avanzar más a nivel internacional. "La verdad que una sensación de tristeza por haber quedado afuera. Estoy orgulloso de este equipo, de este plantel. Cuando empezamos el primer viaje, recuerdo que todos nos daban por muertos, que íbamos a quedar afuera con Boca y mira hasta dónde llegamos. Hace tiempo no se lograba en el club, pero duele cómo quedamos afuera, no haber ido a buscar un poquito más, pero bueno, esta clase de partidos se define con detalles y lo terminamos pagando caro", añadió.

Asimismo, habló sobre el buen rendimiento de la U. de Chile. "Yo creo que este equipo se ha enfrentado a Boca, Gremio y Sao Paulo, y ha hecho muy buenos partidos de visitante. Creo que es un equipo (en referencia a la U. de Chile) accesible para pasar. Tienen buen juego, pero todo estaba dado para que nosotros pasemos y no lo supimos aprovechar. Eso es la bronca que tenemos", manifestó.

Pablo Ceppelini esperaba tener más minutos en el Alianza Lima vs U. de Chile

En otro momento de la entrevista, Pablo Ceppelini fue consultado sobre su suplencia en el Alianza Lima vs U. de Chile. Sobre ello, el futbolista fue claro y señaló que esperaba tener más minutos, pero respeta las decisiones del comando técnico.

"No sé, eso lo dejo en las manos del cuerpo técnico. Uno siempre se entrena para jugar, para estar a la orden. Pensé que iba a tener más minutos después del partido con Comerciantes, pero bueno, son las decisiones del 'profe'. Mirar para adelante, pensar en el campeonato. Corregir un montón de cosas porque este equipo va a estar en la próxima Copa Libertadores", concluyó.